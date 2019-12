Un monje budista de 49 años fue encontrado sin vida en su choza en Tailandia. De acuerdo a información de la policía, fue víctima de una descarga eléctrica mientras jugaba con su teléfono móvil que se encontraba conectado a un cargador defectuoso.

La madre y los miembros del templo notaron la ausencia de Phra Rueang Yot luego de retornar de realizar trabajos como misioneros, por lo que emprendieron su búsqueda, de acuerdo al diario local Khao Sod.

PUEDES VER Autoridades capturan a pareja que transportaba tortugas en bolsas de plástico

“En la mañana vi que todos habían regresado de sus actividades, pero me di cuenta que mi hijo no se encontraba y no sabía que hacer. Su teléfono no podía ser contactado y algo me indicó que se encontraba en el claustro", indicó Malí Phu Wan, madre del fallecido.

La escena que encontró la Policía de Tailandia el último lunes 16 de diciembre fue la del cuerpo de la víctima acostado encima del celular, rodeado de un cenicero, una cajetilla de cigarros y bolsas de café.

La autopsia inicial arrojó que no se encontró signos de lucha, por lo que las autoridades consideran que la muerte puede haber sido originada por una descarga eléctrica del aparato. Añadieron que el accidente puede hacer sucedido tres días antes.

Debido a los objetos que se encontraron junto al cadáver, las autoridades presumen que el occiso se encontraba ingiriendo café y fumando, actividades generalmente prohibidas en el templo del monje budista.

El medio tailandés agregó que al consultar por Phra Rueang a los compañeros de su templo budista indicaron que en su tiempo libre le gustaba jugar con teléfonos móviles.