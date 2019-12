La mujer le dijo al futuro esposo que no se casara con la novia porque todavía “lo ama”, antes de que los asistentes la sacaran del establecimiento. El tremendo alboroto en plena boda ocurrió en la capital de México.

El incómodo momento fue captado por uno de los asistentes, donde la mujer, quien al parecer tuvo un amorío con el novio, interrumpe la celebración del matrimonio e intenta atacar a la novia frente a los presentes.

La pareja estaba festejando la ceremonia de su boda acompañados de sus amigos y familiares, cuando una mujer irrumpió en el salón de baile gritando histéricamente. En la grabación se puede observar que al menos tres sujetos intentaron contenerla, pero la mujer logró escapar hábilmente.

Al ingresar a la sala de recepciones, ella gritó en voz alta dirigiéndose al novio: “Richard, no puedes casarte. Te amo, no puedes casarte”. Luego corre hacia la novia y parece tratar de golpearla mientras sigue gritando alteradamente, según informa The Mirror.

Por el gran disturbio creado por la mujer, se escucha una voz decir “sáquenla”, que al parecer fue dicha por el novio. Palabras que alteraron mucho más a la ‘protagonista’ del momento vergonzoso en el matrimonio celebrado en la Ciudad de México.

Ni bien ingreso al recinto, los invitados sacaron sus celulares para capturar el inusitado suceso, en lo que se supone que sería el mejor día para los futuros esposos. La escena digna de una telenovela clásica fue compartida en las redes sociales por los asistentes de la boda.