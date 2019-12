Roberto Esquivel Cabrera (56) debe al tamaño del pene todo su drama y su vanagloria.

Mientras algunos se realizan diversos tratamientos para que sus genitales tengan mayor proporción, este mexicano, nacido en Saltillo (México), se enfrente a una constante contradicción.

Su pene, que roza los 48 centímetros, le impide trabajar, caminar incluso, y lo ha hecho de los beneficios estatales.

Roberto Esquivel Cabrera sabe que su vida sexual es y será completamente nula pese a su virilidad, aunque trabajar se le dificulta sobremanera.

A pesar de que cada día, para él, requiere altas dosis de esfuerzo y coraje ante el dolor, el mexicano no quiere someterse a una cirugía de reducción de pene, como le han recomendado los especialistas.

Roberto Esquivel: vida y pesadilla

Llegó a los titulares de México y el mundo en 2015, luego de que difundiera un video donde alardeaba su virilidad.

Tras ello desplazó la medida del actor estadounidense Jonah Falcon, cuyo pene llega a los 35 centímetros durante la erección.

Aún así, el Libro de los Records Guinness no reconoce su portación como la máxima medida en el mundo.

“Estoy feliz con mi pene, no conozco a nadie que tenga el tamaño que yo tengo. Me gustaría estar en el libro de Guinness, pero ellos no reconocen este récord”, dijo Roberto Esquivel Cabrera a Barcroft TV.

Jesús David Salazar González, un cirujano de México, ha sido uno de los especialistas que le ha recomendado una cirugía peneana.

Roberto Esquivel, el hombre con el pene más largo del mundo, ha rechazado la posibilidad de tener una reducción peneana. Foto: Difusión.

“Nosotros ya le hemos dicho: señor Roberto, lo mejor es que le den forma normal a su pene para no le duela, tenga relaciones sexuales, procrear, pero no lo acepta”.

“Prefiere tener su pene más grande porque en la cultura latina, cualquiera que tenga un órgano íntimo más grande es más macho", indicó al programa de TV.

Se niega a cambiar su vida

En todo este tiempo, Roberto Esquivel Cabrera ha padecido complicaciones como infecciones del tracto urinario, que ocurren la orina no puede salir del prepucio.

Además, siempre envuelve con vendas sus genitales. Tampoco puede dormir boca abajo, y tiene que mantener su pene sobre su propia almohada para evitar molestias por la noche.

El contacto íntimo activo también está prohibido para Roberto Esquivel Cabrera, porque sus órganos sexuales son demasiado gruesos. Nunca ha usado preservativos, por ejemplo.

"Algunas personas me preguntan si le puse condones y la respuesta es: no puedo. Nunca puedo penetrar a nadie porque es demasiado grueso", explicó.

Según Roberto Esquivel Cabrera, el tamaño de su pene lo ha dejado ‘discapacitado'. “No puedo usar un uniforme, tampoco puedo arrodillarme ni correr".

Como no puede laboral, el Gobierno de México le brinda ayuda económica: “Visito el banco de alimentos todos los días para recoger mi comida".

A pesar de esto, dice, no se siente triste. “Sé que en Estados Unidos hay muchas mujeres. Una de ellas será del tamaño correcto para mí”, agregó.