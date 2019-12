Leopardo se come a un niño y hiere de gravedad a otro mientras jugaban frente a sus casas

Un leopardo se comió parcialmente a un niño e hirió gravemente a otro en la aldea de Prempuri, del estado de Uttar Pradesh, India. El cuerpo del niño de cinco años identificado como Chetan fue encontrado en un campo de caña de azúcar, mientras que el de su compañero Nishu de cuatro años fue hallado con graves heridas en el cuello.

Según información de las autoridades, el ataque del felino se registró el pasado lunes en horas de la noche cuando los pequeños se encontraban jugando frente a sus hogares.

Al parecer, los menores pidieron ayuda cuando divisaron al depredador, sin embargo, este atacó por el cuello al menor de ellos y huyó llevándose a Chetan.

Al hallar herido a uno de los niños, los residentes de la localidad comenzaron la búsqueda de pequeño desaparecido. No obstante, encontraron los restos de su cuerpo al día siguiente a unos 300 metros de la aldea de Prempuri.

El cuerpo del menor presentaba grandes mordidas en la parte de la espalda, las manos y la cara.

Los efectivos policiales informaron que este es el tercer ataque de leopardo que se registra en la India en los últimos dos días. Se reportó que el pasado domingo 15 de diciembre en la localidad de Akbarpur, un felino tomó a otro niño de cinco años identificado como Rohan, pero huyó dejándolo caer cuando su familia salió a socorrerlo. Actualmente el menor se recupera en un hospital gubernamental de las heridas en el cuello.

El oficial forestal divisional de Najibabad, Manoj Shukla, dijo a Times Now News “Es la primera vez que un leopardo se come el cuerpo de un niño. Los ataques se dieron en diferentes áreas y no estamos seguros de que se trate del mismo leopardo que está atacando a los aldeanos".

Ante el aumento de los incidentes con animales salvajes, las autoridades han indicado que se han creado jaulas para atraparlos y se ha incrementado la vigilancia en las zonas afectadas.