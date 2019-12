Salvaje golpiza a perrita en ascensor indignó Chile: “Iba atrasado al trabajo y se escapó", justifica el agresor

Un impactante caso de maltrato animal se hizo viral en Facebook. En Chile, la cámara de seguridad de un ascensor registró el momento en el que un hombre golpeó ferozmente a su mascota. El agresor será querellado y se justificó aduciendo que iba tarde al trabajo.

Sucedió el pasado viernes 13 de diciembre. Uno de los conserjes del edificio notó lo sucedido y no tardó en reportarlo las autoridades, de acuerdo a un informe de Chilevisión.

Sin embargo, cuando los carabineros llegaron a la torre D del condominio ubicado en Escuela Agrícola 1710, Macul, el imputado identificado como Sebastián Hinrichsen Rivera había huido del lugar.

En el video que viene circulando en Facebook se observa al hombre ingresando al ascensor junto a dos perritas, una grande y otra de tamaño menor. Una vez dentro, espera unos segundos, e inicia el maltrato contra una de ellas. Primero la golpea con la correa y luego le propina puñetes y patadas. Al final, la arrastra con su pie para que salga del lugar.

Vecinos y grupos animalistas de Macul contactaron a la abogada Mariela Ruiz, quien aceptó presentar una denuncia probono contra Hinrichsen por maltrato. La jurista informó a CHV que al comunicarse con el imputado, pretendió justificarse. “Iba atrasado al trabajo y se arrancó; por eso la golpeé. Fue para darle un correctivo, pero nunca antes lo había hecho”, dijo en su defensa.

La asociación animal que le está dando el seguimiento al caso, Junta Perruna Andes, informó a través de redes sociales que ambas perritas ya no se encuentran en poder del agresor ni de su pareja, quien era la dueña legal. Además, indicaron que el Hinrichsen ya no se encuentra en su domicilio, por lo que exhortaron a la comunidad a no protestar en las afueras del domicilio.

“Están en hogares temporales, resguardadas, protegidas y recibiendo mucho cariño y amor mientras se resuelva legalmente el caso. Aclaramos que no serán devueltas a la dueña ni mucho menos al agresor”, escribió el grupo en una publicación de Facebook.