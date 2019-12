Un hombre de Georgia, Estados Unidos, enfrenta cargos por la muerte de una joven de 22 años identificada como Kimberly Touchton, quien falleció mientras paseaba a su perro en lo que las autoridades locales describen como un “extraño accidente”.

Brian Seth Carmichael, natural de Forth Valley (Estados Unidos), se encontraba conduciendo su camioneta Dodge Ram 2003 la noche del último domingo cuando de repente una de sus llantas se soltó y se disparó a 400 yardas desde un puente elevado en un parque de casas rodantes, conforme detalló Kent Bankston, teniente de la Oficina del Sheriff del Condado de Houston.

New York Post detalló sobre el neumático que salió desprendido finalmente terminó golpeando a Kimberly Touchton mientras se encontraba paseando a su perro cerca de la ruta y la carretera 11.

PUEDES VER: Empresa busca probadores de juguetes sexuales para unirse a su equipo de trabajo

“Le cortó la columna vertebral. Le rompió el cuello y aunque intentaron tomar medidas para salvar la vida de la joven, esta se encontraba muerta. No creo que ella supiera lo que la golpeó”, afirmó Kent Bankston.

Kimberly Touchton era alumna de Central Georgia Technical College en Estados Unidos.

Asimismo, a un cuarto de milla de la escena del accidente, los peritos de criminalística hallaron el vehículo estacionado a un lado de la carretera y notaron que le faltaba una de sus llantas delanteras.

Seguidamente el conductor del vehículo fue arrestado y acusado por no informar del accidente que generó lesiones y posteriormente de la joven. “He estado de servicio durante 33, 34 años y este es probablemente uno de los accidentes más extraños, si no el más extraño que he visto”, sostuvo el teniente.

Conforme el perfil de Facebook de Kimberly Touchton, era alumna de Central Georgia Technical College (Estados Unidos) que eventualmente trabajaba en un hogar de ancianos. “¡Era demasiado joven, amable y llena de vida!”, publicó Candy Nicole Touchton, prima de la víctima.