Manifestantes rodean a reportera con excremento de burro durante transmisión en vivo [VIDEO]

Una reportera del medio ‘La Sexta’ de España fue agredida durante una movilización de independentistas radicales de Lliris de Foc, uno de los grupos más extremos del independentismo catalán.

Los manifestantes rodearon a la mujer de prensa identificada como Mireia Germán a la que dejaron excremento de burro mientras realizaba un enlace en directo en las inmediaciones del Camp Nou, lugar donde se disputaría el clásico futbolero entre FC Barcelona y Real Madrid.

Durante el enlace en vivo, la reportera explicó “Estaba contando que la gente se estaba dirigiendo de forma pacífica al Camp Nou, andando con algunas pancartas, cuando vino una persona y llenó todo de excrementos. Me especificó que eran de burro y me los puso justo alrededor”.

“Los mossos d’esquadra estaban pendientes por si tenían que actuar. Han venido unos compañeros de otra televisión a tratar de ayudarnos para hacer nuestro trabajo, que es intentar contar lo que vemos”, agregó.

Durante la transmisión, los manifestantes coreaban frases “Llibertat presos polítics” y “¡Prensa española, manipuladora!”.

Lliris de Foc es uno de los grupúsculos que componen el mapa del independentismo catalán, con un cariz “más radical y violento” que otras entidades como Tsunami Democratic, tal como lo describió Luis Rendueles, redactor de El Periódico.

“Ellos quería aprovechar para incendiar el clásico. Son la rama más radical y violenta del independentismo", informó Rendueles.

El Colegio de Periodistas de Cataluña pidió a través de su cuenta de Twitter “respeto por el trabajo de los periodistas” y denunció que “no hay justificación posible que impida informar libremente, se trate del medio que sea”.

#AixiNO Una vegada més @periodistes_cat demana respecte a la feina dels periodistes. No hi ha justificació possible que ens impedeixi informar lliurement, sigui pel mitjà que sigui. https://t.co/FxuUjBLPHD #ProuAgressionsPeriodistes https://t.co/rsFXGWSYba