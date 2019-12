La víctima se salvó milagrosamente luego de ser arrastrada varios metros con su propio auto, que le fue robado por al menos tres delincuentes armados, al parecer habían realizado un seguimiento previo en Isidro Casanova, en el distrito La Matanza, Argentina.

El violento hecho fue registrado por las cámaras de seguridad de la zona, el cual ocurrió en la noche del pasado martes cuando la mujer se retiraba de su domicilio, en el cruce de las calles Haya y Asia, en la citada localidad, a bordo de su automóvil.

En ese momento, se acercaron los atracadores encapuchados y armados rodeando el vehículo. Luego comenzaron a forcejear para abrir la puerta del conductor. Durante la lucha, la mujer solo pudo resistir tan solo unos segundos ante la desequilibrada fuerza con los tres hombres.

En las imágenes se puede distinguir como el grupo de ladrones logran abrir una de las puertas, mientras jalaban a la propietaria del coche para dejarla fuera del auto. Ya estando fuera, la empujaron contra el asfalto, arrancaron el auto marcha atrás y la arrastraron varios metros.

Al retirarse los criminales, la víctima pudo ponerse de pie por sus propios medios. Varios vecinos de la cuadra alertados por los gritos salieron a auxiliarla. “Vi que me iban a atropellar, que me iban a pisar y me arrastré hacia atrás. Aún no me convenzo de que estoy viva”, confirmó la mujer al medio Telefé de Argentina.

Luego de realizar la denuncia ante las autoridades locales, fue acompañada por los policías hasta su domicilio por temor a que los delincuentes regresen. Los agentes esperan que las cámaras de seguridad de los alrededores ayuden a identificar a los ladrones.