Una joven de 18 años se volvió viral al contar cómo se recuperó de la anorexia con fotos de antes y después. Se trata de Milagros Bottero, una chica argentina de la ciudad de Caseros, que había bajado 10 kilos en tres meses cuando sufría del trastorno alimenticio.

“Hace un año/ hoy", escribió desde su cuenta personal de Twitter, Milagros Bottero. Sus fotografías ya obtuvieron casi 140 mil likes además de comentarios positivos y mensajes de apoyo de las personas que vieron la publicación.

“Jamás fui del todo consciente de que comía mal o reducía las porciones. Solo me importaba verme flaca y sentirme bien con mi imagen. La comida jamás fue un canal de placer, nunca me di un gusto. Hubo un tiempo donde usé la aplicación del celular para llevar registro de cada caloría ingerida. También me sacaba fotos del cuerpo y las publicaba en las redes esperando una respuesta positiva”, comenta la joven en una entrevista para Infobae.

Milagros vive con sus abuelos, su hermano y su mamá. Terminó el colegio secundario el año pasado. Y sueña con convertirse en diseñadora de indumentaria, pero antes transita un largo proceso de recuperación de un trastorno alimentario. “Lo que le estaba haciendo a mi cuerpo y a mi vida estaba mal”, cuenta.

Los trastornos alimentos pueden ocasionar muchos problemas de salud. Por la falta de alimentación saludable, Milagros llegó a tener amenorreas.

“Se lo adjudiqué a mis ciclos menstruales irregulares. Mi familia no sabía cómo ayudarme. Me quisieron internar, llevarme a un nutricionista o ver a un médico. Estuve mucho tiempo negada. Sentía que todos estaban confabulando para que sea gorda. Recién hoy veo que querían verme mejor y sana", comenta en la entrevista.