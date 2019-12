Pablo Rago fue denunciado por abuso sexual con acceso carnal tras agredir a una actriz que interpretaba papeles secundarios en algunas de las novelas que trabajó el actor. Esto sucedió en Argentina.

Según fuentes policiales, Érica Basile es una mujer de 34 años, que hizo la denuncia en la Comisaría Comunal de dicha localidad.

"En la fecha se hizo presente la damnificada refiriendo que trabajó como actriz realizando participaciones secundarias en distintos programas, siendo que en el año 2013 conoció en Canal 9 al denunciado, con el cual solo mantuvo comunicación telefónica hasta el año 2015", según informaron fuentes policiales.

La víctima explicó que no realizó la denuncia, el mismo día que fue violentada porque tenía miedo a las represalias del actor.

"Cuando pasó todo no lo hablé con nadie porque no sabía cómo. No me salían las palabras, y tampoco lo hice con un familiar. Era algo que me perturbaba mucho", declaró la demandante a un programa radial.

Asimismo, señaló que Pablo Rago es un violento, un machista y que piensa que las mujeres son un objeto, según informaciones del diario La Nación.

Algunos medios de comunicación han intentado comunicarse con el actor, pero no han obtenido respuesta alguna.

Según las autoridades el caso se encuentra en el Juzgado en lo Criminal y Correccional porteño, a cargo de Walter Candela.

Pablo Rago tiene una extensa trayectoria en el mundo del espectáculo. El actor comenzó a trabajar desde que tenía 9 años, ha hecho teatro, cine y televisión, consagrándose como un artista completo.