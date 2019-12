El Times, CNN y BBC informan del accidente y de condiciones precarias

NYT, CNN, BBC

“Dos empleados adolescentes mueren en McDonald’s en Perú” titula The New York Times y señala que la muerte de los trabajadores “generó dudas sobre las condiciones laborales en la franquicia”. El diario recuerda que hace unos días, en noviembre, la compañía acordó pagar nada menos que $ 26 millones a trabajadores que la demandaron acusando a la cadena de pagar menos a los trabajadores de los Estados Unidos en los restaurantes en California. La demanda involucró a 38.000 empleados.

NYT menciona que las muertes de Alexandra Porras Inga y Gabriel Campos han sacudido a Perú, “nación ya sumida en un debate sobre cómo abordar las condiciones laborales precarias”. Y aparecen cuando McDonald’s enfrenta un mayor escrutinio por el trato a los trabajadores en el mundo.

A los cuestionamientos, McDonald’s, con sede en Chicago, dijo que en el caso del Perú estaba examinando el asunto con Arcos Dorados, la compañía que dirige McDonald’s en Perú. El Times destaca que Arcos Dorados tiene el derecho exclusivo de operar franquicias de McDonald’s en al menos 20 países de América Latina.

El NYT afirma que Arcos Dorados se ha expandido precipitadamente en la región en los últimos años y tiene más de 90,000 empleados en más de 2,000 restaurantes. “Se ha centrado en la contratación de jóvenes” y busca tener un “impacto social transformador” en América Latina.

Asegura que en el Perú “ha visto un crecimiento tremendo, aunque desigual, en la última década, y muchos en la nación de más de 30 millones han clamado por llegar a la clase media en expansión de la nación. Los empleos en el sector informal siguen siendo los más disponibles, lo que significa que trabajar en franquicias mundiales, a menudo en empresas en nuevos centros comerciales, puede parecer un camino brillante y estable hacia un futuro mejor”. Pero los críticos dicen que “el atractivo de estos trabajos ha dejado a los trabajadores, especialmente a los jóvenes, abiertos a la explotación”.

El diario termina su reseña: “En los últimos años, McDonald’s y sus franquicias se han visto afectadas por docenas de denuncias de acoso sexual, y los trabajadores también comenzaron a hacer huelgas en ciudades de todo el mundo, pidiendo mejores salarios”.

CNN informó que McDonald’s Corporation le envió un pronunciamiento. "La seguridad de los miembros del equipo en cualquier McDonald’s es una prioridad global, y estamos trabajando con nuestro socio local, que está llevando a cabo una investigación exhaustiva".

Arcos Dorados informó al medio que el accidente está bajo investigación activa.

“Seguimos comprometidos a crear un ambiente de trabajo seguro para todos nuestros colegas”, afirmaron.

¿Por qué vivimos McDonalizados?

- La BBC se pregunta ¿por qué vivimos McDonalizados? El informe indica que fue el sociólogo George Ritzer quien creó el concepto de McDonalización no para criticar a la empresa sino advertir la homogeneización de los comportamientos. “La referencia a McDonald’s es metafórica, su gestión no es el origen, sino el resultado de la racionalización de la sociedad”. La eficiencia de las organizaciones es fundamental, pero nuestras vidas no son organizaciones “y, por ello, podemos permitirnos el gran lujo de disfrutar de la utilidad de lo inútil”.