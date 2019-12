Valeria Benítez (exparticipante del programa Combate), tuvo el impulso de publicar una carta abierta en su cuenta de Instagram en el día mundial para la prevención del abuso sexual en las infancias.

En la publicación del pasado 19 de noviembre, cuenta toda la pesadilla que vivió entre sus 10 y 13 años. La extensa y descarnada carta la escribió de un tirón en una noche junto a sus 3 hermanas Ana Laura, Cecilia y Ludmila, quienes también fueron abusadas por su progenitor. Tras la denuncia, Pablo Benítez Coll fue detenido.

“Hace tiempo me encontré con esta necesidad de contarles quién soy, mi vida fue una mentira”. Así empezó su relato en las redes la exchica reality.

Carta testimonial de los abusos sufridos.

Valeria menciona que ella y sus hermanas decidieron publicar su historia en las redes con el único fin de que su lucha motive a otras víctimas de abuso a hablar y se pueda hacer justicia. Además de que esto les sirva como medio de sanación tras los abusos que sufrieron.

A raíz de su caso, diversos medios les han realizado largas entrevistas donde cuenta su testimonio. El diario digital Infobae grabó las declaraciones de la exparticipante de Combate.

“Me olvide por completo que tenía una cámara enfrente. Sentí que pude abrirme plenamente en corazón y mente para hacer de esta historia un mensaje de lucha y comprensión a la víctima. Un mensaje de conciencia para la sociedad. Soy feliz porque sé que este era nuestro sueño. Que tanto dolor no sea en vano, transformar la historia, ayudar a otros y así todo este dolor cobraría sentido”, declaró.

En un comentario a su propia publicación, Valeria destaca dos puntos importantes del video: 1. No te calles y 2. Denunciar los hechos de abuso sexual.

"Queremos que nuestra historia motive otras víctimas"

En otra entrevista con Teleshow, la joven recuerda cuando en septiembre de 2012 le confesó a su madre lo que les estaba sucediendo y cómo ella hizo caso omiso.

“Un día le contamos a mi mamá que fuimos abusadas por mi papá. A Liliana no le quedó más opción que directamente preguntar: ‘Pablo, ¿vos abusaste de ellas?’. Y a nosotras nos dijo: ‘Yo no lo sabía, les juro que no lo sabía’. Ese sábado fue el peor día de mi vida -recuerda Valeria-. Pero el domingo comimos asado, toda la familia junta. Se tapó todo. Y mi mamá, cuando lo supo, no hizo nada. Nunca hizo la denuncia". “El abuso lo pude superar pero el desamor de mi mamá, no”, remarcó.

Hubo dos denuncias en la Justicia que no prosperaron. Con la tercera, en 2018, sí hubo respuesta. “Tuvimos que escribir los hechos, detallar los abusos, poner por escrito cada vivencia, cada delito. No fue fácil: tienes que detallar hasta qué ropita tenías puesta...”, lamentó.

Pablo Benítez fue procesado por abuso sexual gravemente ultrajante por la calidad de ascendiente de su autor, es decir, por ser el padre. Se encuentra detenido desde el 25 de julio.

Para que escriban todos los testimonios, tuvieron que sincerarse todas: “Nos abrazamos en un círculo, las cuatro, como solemos hacer. Y nos dijimos: ‘Vamos a hacer justicia’. Y nos dijimos: ‘Vamos a ser fuertes, vamos a sanar’. Lo que nos decimos siempre: ‘Vamos a sanar’. Y esa es nuestra lucha. La lucha primero por la Justicia, para que Pablo esté preso. Y después está la lucha por sanar... Por sanar lo que te hicieron”, declara a Infobae.

Las cuatro hermanas denunciaron a su padre por abusos sexuales. Foto: Gustavo Gavotti.

Hace mucho tiempo que sus padres dejaron de ser “mamá” y “papá” para las cuatro hermanas. Las jóvenes se refieren hoy a ellos llamándolos por su nombre de pila, Pablo y Liliana, como si fueran dos extraños.