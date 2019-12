Helena Schargel es una mujer de la tercera edad que confecciona ropa interior para que sus contemporáneas sientan que aún tienen belleza para mostrar.

‘’Hola niños, tengo 79 años. Hace poco descubrí que ya no tengo 33 y me quedé mucho tiempo en ellos y eso significa que hoy me siento como de 50’’, dijo al inicio de su exposición en TEDxSaoPaulo, en diciembre del 2018.

La octogenaria decidió emprender su propia línea de lencería tras jubilarse de la empresa textil en donde laboró durante 45 años.

Tras su cese, Helena Schargel cuenta que pasó un año en terapia debido al nuevo paso que daba en su vida ad portas de la senectud y tras una profunda meditación, logró encontrar una oportunidad para explotar su talento pese a la edad.

‘’Podemos llegar a los 90 pero no sabemos qué hacer con ese tiempo de regalo… ese maravilloso presente que la vida nos da’’, contó en su conferencia ante un auditorio repleto por jóvenes.

Helena Schargel asegura que lo que la impulsó a sacar este proyecto fue la condición en la que viven las adultas mayores, relegadas por la sociedad de consumo debido a su ‘’caducidad’’.

‘’¿Cuál fue el gran mensaje que me inspiró? Alentar a millones de mujeres a salir de la invisibilidad. Estás vivo, puedes todo’’, resaltó.

Durante su presentación en TEDxSaoPaulo, la mujer no dudó en exhibir sus creaciones en un proyectil y ser reconocida por el público debido a su genialidad.

Convencida de que no hay edad para sentirse sexy, Helena Schargel desfiló en lencería por todo el estrado y puso fin a su presentación en un mar de aplausos.

Cabe resaltar que en Instagram, el perfil de la modelo cuenta con 18.9 mil seguidores y siempre recibe mensajes de respaldo por parte de los internautas.