Con el torso desnudo y a bordo de su kayak color naranja, Jerónimo Albornoz informaba, vía Instagram, que estaba buscando el cadáver de Fiorella Furlán, la joven de 22 años que cayó con su autor al arroyo Antoñico, en Paraná (Argentina).

Albornoz, que en esta plataforma social se autodefine como “soñador, libre y apasionado”, revelaba lo peor horas después.

“La encontramos, necesito que la familia se comunique conmigo". Eso fue lo último que escribió desde entonces. De un desconocido de Instagram, pasó al grado de ‘héroe': diversos medios lo contactaron.

Uno de ellos fue Canal 9 Litoral. Frente a las cámaras, Jerónimo Albornoz dio detalles de la búsqueda: “Recorrí centímetro por centímetro hasta la desembocadura del arroyo”.

“Volví por el lado de la isla, busqué por los arbustos y cuando llegué a casa, dejé el kayak y me senté para tomar un poco de agua, [entonces] la vi [a Fiorella Furlán], empecé a los gritos, un vecino también".

Luego agradeció a uno de sus amigos, Martín Barbero, quien —apuntó— lo había acompañado en la diligencia. Todo, sin embargo, era mentira.

El cuerpo de Fiorella Furlán, en realidad, había sido ubicado por una pareja, según constató Marcos Antoniow, titular de la Departamental Paraná de la Policía.

“Un barco que pasó por el río vio el cuerpo, pero como los barcos no pueden parar, se comunicó por la radio y quien llegó primero al lugar para preservar el hallazgo e indicar el punto preciso fue una pareja que estaba navegando en un catamarán”, desmintió el uniformado de Argentina.

El nombre de Jerónimo Albornoz, en tanto, ya había empezado a circular por las redes. El escenario se volcó: tenía antecedentes por acoso y violación sexual.

"Me metí abajo de la ducha y me bañé por horas”

“Jerónimo Albornoz no es ningún héroe, es un violador, una lacra que se hace el empático y buena persona, pero es todo lo contrario a eso”.

“Dejen de idolatrarlo y piensen en como se deben sentir sus víctimas al ver esto”.

La usuaria Maite Espinoza compartió este mensaje a través de Instagram. Como ella, decenas de mujeres lo acusan de violencia de género.

Jerónimo Albornoz “habla de empatía. Esa que nunca tuvo cuando acosó y abusó de no se cuántas mujeres en Paraná. Por favor no titulen de héroes a personas desagradables”, escribió Priscila, una licenciada en nutrición, en su cuenta de Twitter.

Pero la denuncia más contundente fue el de Micaela Johnson, una joven de la capital entrerriana, en Argentina, hace un año.

El 12 de diciembre de 2018, ella escribió cuatro páginas relatando lo que le hizo Jerónimo Albornoz, cuando ella tenía 17 años.

“En el verano de 2015 un chico me invitó a participar de la ONG ‘Voluntarios por la vida’. Accedí sin pensarlo, dado que siempre me gustó ayudar. Este chico siempre fue muy ‘encantador’ para que formara parte. Y lo hice”.

Luego continuó: “Hasta que un día lo crucé en la barra de una fiesta. Eran las 6 de la mañana y se ofreció a llevarme a mi casa. Yo estaba sola y vivía lejos, accedí, se trataba de la persona con la que compartía obras de caridad".

"Cerca del centro, me dí cuenta de que no estaba yendo a mi casa y Jerónimo Albornoz me dijo que tenía que pasar por la suya a buscar algo. Le dije muchas veces que me quería ir a dormir, pero no le importó ni un poco mi ‘no’. Estacionó y me obligó a bajar del auto”.

“Me decía que no sea una nena, que quería subir un rato y después me llevaba. Tanto fue mi ‘no’, que recurrió a agarrarme del brazo y yo tan indefensa ante un pibe de 25 años accedí. Por miedo, por mujer”.

Todo Noticias de Argentina dialogó con Micaela, quien añadió: “En su departamento me besó, me tocó, hasta que me agarró de los brazos y me tiró en su cama. Me penetró. Me corrió la pollera, la ropa interior y lo hizo, sin importarle mi ‘no'”.

“Me llevó a mi casa y como si nada, en el semáforo anterior a mi cuadra, me agarró de la pierna y nunca voy a olvidar lo que me dijo: ‘Aunque no quisieras, te gustó que haya entrado, ¿no?’".

"Con toda mi angustia y culpa encima, giré mi cabeza hasta que me bajé y rompí en llanto. Me metí abajo de la ducha y me bañé por horas”, finalizó la víctima.

Hasta el momento, la Policía de Paraná (Argentina) no se pronuncia sobre los cargos. Jerónimo Albornoz, en tanto, ha desaparecido de Instagram.

“El agua me lleva, no me puedo bajar”: la última llamada de Fiorella Furlán a su papá mientras el río la arrastraba

Fiorella Furlán, la joven de 22 años que cayó con su auto al arroyo Antoñico en Paraná (Argentina), alcanzó a realizar una última, desgarradora llamada a su padre mientras era arrastrada por la corriente.

“El agua me lleva el auto y no me puedo bajar”, gritó al otro lado del teléfono, mientras su Suzuki Swift era llevado por el caudal, que había incrementado por las lluvias en Argentina.

Fueron momentos de angustia. Desesperado, su padre le indicó que abriera la puerta o rompiera un vidrio para escapar, pero Fiorella Furlán le respondió que era imposible.

Después la llamada se cortó de manera abrupta y no se supo más de ella hasta este lunes.