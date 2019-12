EN VIVO | El presidente de los Estados Unidos Donald Trump atraviesa una de sus contiendas más importantes: este miércoles la Cámara de Representantes decide por tercera vez en su historia si somete al máximo gobernante norteamericano a un juicio político.

El debate inició desde las 9 de la mañana, hora local. Los 431 parlamentarios están convocados a votar sobre los cargos de “abuso de poder y obstrucción al trabajo de Congreso” que pesan contra el mandatario.

Al inicio de la sesión, los congresistas propusieron una moción para levantar la sesión. Sin embargo esta fue rechazada de plano.

Fue desestimado también el intento del oficialismo de proponer una censura contra los líderes demócratas de los comités judiciales y de inteligencia, así como las solicitudes para extender las horas del debate o cambiar la forma de sufragio.

La votación central que iniciaría el juicio político contra Donald Trump se daría desde las 6 de la tarde.

Durante las primeras horas de la mañana de este miércoles, El presidente Donald Trump insistió en su inocencia.

Sin embargo, el mandatario dio por hecho que los demócratas, encabezados por la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, lograrán su cometido y enviará el proceso al Senado de los Estados Unidos.

“Creo que un presidente no puede ser destituido si no hay una posibilidad razonable de que el Senado no condenará ni destituirá al presidente. Entonces, la Cámara no debería estar enjuiciando en primer lugar.”, escribió Trump en Twitter.

Las filas de los demócratas están cerradas. son 233 de los 431 escaños que se necesitan para que el proceso de destitución pase al Senado.

Según el diario El País, no se avisora que hayan bajas en contra en el partido opositor.

En el Senado de los Estados Unidos el juicio se llevará a principios de enero de 2020.