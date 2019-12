Como en todos los trabajos, la mayoría de empleados espera el “Dia de la posada”, una tradición en México, para realizar los intercambios de regalos, sorteos, comida y música con motivo de confraternidad por las fiestas navideñas.

Sin embargo, también se espera con muchas ansias el sorteo ya que los premios son lo más esperados por los participantes; en esta ocasión en redes sociales, se hizo viral la publicación de un joven que responde al nombre de Adriel Garcia, quien contó su experiencia en su nuevo trabajo.

Con gran emoción el muchacho contó que hace 5 días había ingresado a un nuevo trabajo, y el día de la posada en su centro de labores, se ganó el premio el mayor, una pantalla de televisor de 50 pulgadas. Una alegría para él, pero no para sus compañeros que lo consideraron injusto.

Además, el joven aseguró que después de haber ganado el premio no regresaría a trabajar. “Me metí a trabajar apenas el lunes y me dijeron que si quería ir a la posada el sábado y que voy y me ganando la de 50 jajaja lo que no saben es que ya no iré el lunes”, comentó el joven en su cuenta de Facebook, quien al parecer reside en San Nicolás de los Garza.

Adriel García, ha recibido muchas críticas por su publicación burlesca, el post ha sido compartida más de 64 mil veces y tiene más de trece mil comentarios.