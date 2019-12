Rita Segato: ''La violación no es un acto sexual, es un acto de poder, de dominación, es un acto político''

''Y la culpa no era mía, ni donde estaba, ni cómo vestía''. Los versos que hoy dan la vuelta al mundo como protesta a la violencia sexual contra las mujeres, se inspiró en el trabajo de una de las voces más potentes en cuestiones de género: Rita Segato.

''Soy la orgullosa abuela de ‘Un violador en tu camino’'', dijo Segato, escritora, antropóloga y activista feminista argentina, quien se refirió a la repercusión de este himno y compartió sus percepciones respecto a la violencia contra las mujeres y el feminismo.

''[...] me da una gran felicidad que un pensamiento que tardó muchos años en colocarse en el papel, en diversos libros, como es mi análisis de la violencia contra las mujeres, llega a un destino masivo [...]'', dijo Rita Segato a BBC sobre el fenómeno ‘’Un violador en tu camino'’.

La antropóloga argentina también se refirió a la violencia sexual ejercida desde la autoridad, tema principal del himno feminista chileno. ''La canción dice algo que he venido diciendo desde hace mucho tiempo y que es muy difícil de digerir y dificilísimo de comprender, pero yo lo he escuchado en las cárceles y es obvio hoy en las calles de Chile: quien viola es la autoridad, quien viola es el sujeto moral'', indicó.

Rita Segato, antropóloga, escritora y activista feminista argentina cuyas tesis inspiraron ''Un violador en tu camino''. Créditos: BBC.

Con el paso de los días y tras la popularidad que generó el himno ''Un violador en tu camino'', muchas hombres manifestaron su molestia en redes sociales con respecto a la generalización de la letra de la canción. De esa forma, buscaban deslindarse de aquellos hombres que ''sí'' son violadores.

Respeto a esto, Rita Segato, explicó el verdadero trasfondo y cimiento de la violencia sexual: ''La violación está fundamentada no en un deseo sexual, no es la libido de los hombres descontrolada, necesitada. No es eso porque ni siquiera es un acto sexual: es un acto de poder, de dominación, es un acto político. Un acto que se apropia, controla y reduce a la mujer [...]'', enfatizó.

''La violación es un acto de poder, de dominación, es un acto político. Un acto que se apropia, controla y reduce a la mujer'', argumentó Rita Segato. Créditos: El País.

Segato considera que estamos frente a un ''cambio de era'' gracias al movimiento feminista y su presencia cada vez más política. Además, instó a elaborar y replicar las formas con las que el discurso del feminismo se está posicionando en el mundo para combatir el machismo y promover la igualdad de género.

''La política en clave masculina, en clave patriarcal, está llegando a un punto de inflexión, por el gran fracaso, porque no ha conseguido [...] transformar la historia [...] creo que lo que está surgiendo en las calles [...] son nuevas formas de política que no son las habituales y, en fin, el traspaso a una política que había sido ignorada, reprimida, ninguneada que es la gestión femenina de la vida'', explicó.