Cada año, España realiza el evento más grande de lotería en todas sus provincias. En una nueva edición de “Lotería de Navidad 2019”, este domingo 22 de diciembre, millones de personas tienen toda su atención a los premios del sorteo. Conoce cómo, cuándo, dónde y cuanto asciende la suma de ‘El gordo’.

La cuenta regresiva ya inició y los bombos ya empezaron a girar para darnos las bolillas ganadoras. Si quieres saber los últimos incidentes del sorteo más grande de España, aquí te transmitiremos EN VIVO todo sobre los ganadores y los últimos números de la lotería.

¿A qué hora empieza el sorteo de la Lotería Navidad 2019?

En una nueva edición este domingo 22 de diciembre de 2019, la lotería iniciará desde las 9 de la mañana. Con mucha expectativa, miles de personas se reunirán para probar suerte en el sorteo más grande de todos.

¿Dónde se celebra el sorteo de la Lotería Navidad 2019?

Por ocho años seguidos, este sorteo se lleva a cabo en el Teatro Nacional de Madrid y esta vez no es la excepción. En anteriores ediciones, el lugar estuvo situado en el Palacio de Exposiciones y Congresos y por cuarenta años se realizó en la céntrica calle Guzmán el Bueno.

¿A cuánto asciende el monto de los premios de la Lotería Navidad 2019?

El monto total asciende a 3.400 millones de euros; entre ellos, la mayoría del dinero irá destinado a más del 70 % de los premios. Los ganadores tendrán que tener en cuenta que los premios de hasta 20.000 estarán exentos de impuestos.

- Gordo de Navidad: Premiado con 400.000 euros por décimo. Sin embargo, por sus aportes a impuestos, se quedará con con 324.000 euros y Hacienda con 76.000 euros.

- Segundo premio: Premiado con 125.000 euros al décimo. Por sus aportes a impuestos, el ganador se quedará con 104.000 euros y 21.000 euros para Hacienda.

- Tercer premio: 50.000 euros por décimo. El afortunado tendrá en su poder 44.000 euros y Hacienda, quedará con 6.000 euros.

- Cuarto premio: 20.000 euros por décimo. Por ser una cifra igual al importe de impuesto, el premiado recibirá completo el monto.

- Quinto premio: 6.000 euros por décimo. Al ser menor el monto, el ganador no pagará nada a Hacienda.

- Pedrea, resto de aproximaciones y reintegros: Todos por debajo de los 20.000 euros, quedarán exentos.

¿Hasta cuándo puedo comprar la Lotería de Navidad de 2019?

¿Aún no adquieres tu boleto ganador? Hasta el último día tienes tiempo para comprar la Lotería de Navidad de 2019; es decir, el sábado 21 de diciembre hasta las 12 de la noche. Luego, no podrás tener algún boleto, así que no esperes a último momento.

Lotería Navidad 2019

¿Cómo y dónde puedo cobrar los premios de la Lotería de Navidad 2019?

Sí. Todo sorteo tiene una fecha límite de caducidad. En este caso, solo tienes tres meses para recoger tu dinero. No esperes hasta la última hora para cobrarlo.

Por otro lado, si el premio es inferior a 2,500 euros podrás ir a algún centro administrativo de Loterías. En cambio, si el premio es superior, tendrás que acudir a alguna entidad bancaria concertada o a una delegación territorial de Loterías y Apuestas del Estado.