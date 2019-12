“El agua me lleva, no me puedo bajar": la desgarradora llamada de Fiorella Furlán a su papá mientras el río la arrastraba

Fiorella Furlán, la joven de 22 años que cayó con su auto al arroyo Antoñico en Paraná (Argentina), alcanzó a realizar una última, desgarradora llamada a su padre mientras era arrastrada por la corriente.

“El agua me lleva el auto y no me puedo bajar”, gritó al otro lado del teléfono, mientras su Suzuki Swift era llevado por el caudal, que había incrementado por las lluvias en Argentina.

Fueron momentos de angustia. Desesperado, su padre le indicó que abriera la puerta o rompiera un vidrio para escapar, pero Fiorella Furlán le respondió que era imposible.

Después la llamada se cortó de manera abrupta y no se supo más de ella hasta este lunes.

Su cuerpo sin vida fue ubicado en una zona conocida como Bajada Grande, una estación de ferrocarril en las afueras de la ciudad de Paraná.

Así lo confirmó el intendente de la localidad argentina, Adán Bahl, quien siguió de cerca los trabajos de rescate.

“Lamento profundamente el desenlace del trágico accidente que sufrió Fiorella y abrazo fuerte a sus padres, familiares y amigos en este momento desgarrador”, escribió en su cuenta de Twitter.

Sus padres no querían que saliera de casa

Diego González, cuñado de Fiorella Furlán, detalló a Todo Noticias que los padres estaban preocupados porque ella quería manejar a pesar de la intensa lluvia.

Solo la dejaron salir “cuando había aflojado la lluvia”.

"En ese momento le dijeron: ‘Bueno, andá si querés, pero mantenenos al tanto. Avisanos cuando llegues’”, contó.

En esa desoladora llamada, Fiorella Furlán llegó “a identificar el lugar justo donde sucede todo”.

"El padre le dice que salga, que rompa un vidrio. Ella le responde que no puede, que la puerta está trabada y que no puede bajarse. Luego le advierte que cayó en el arroyo. Ahí se corta la comunicación”, agregó.

El comisario Marcos Antonow confirmó que el papá y la mamá de Fiorella Furlán reconocieron el cuerpo, que fue encontrado por el kayakista Jerónimo Albornoz.

Tras la alerta, personal de Bomberos zapadores, Voluntarios, COE, comisaría sexta, Departamental y buzos tácticos llegaron a la zona.

El arroyo Antoñico, donde sucedió la tragedia, se extiende en sentido sudeste-noroeste y tuerce bruscamente hacia el norte, hasta desembocar en el río Paraná, en Argentina.

