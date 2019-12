Pesó 170 kilos, se sometió a un bypass gástrico y redujo 15 tallas: su mamá no la reconoce

La vida de Elizabeth Watkins (38), una residente de Buckinghamshire (Reino Unido), dio un vuelco abrumador luego de que se sometiera a un bypass gástrico.

La consultora llegó a pesar 170 kilos y no podía caminar, pararse o sentarse sin ayuda. Su obesidad la separó del mundo “para evitar miradas extrañas”.

Sin embargo ahora, con 15 tallas menos, Elizabeth Watkins ha encontrado el amor y quiere contar su historia al mundo.

En diálogo con The Sun, del Reino Unido, reseñó que había luchado con la obesidad desde que era pequeña.

Elizabeth Watkins también encontró el amor. Antes de la operación, no podía caminar ni pararse sin ayuda. Foto: Difusión.

Y es que Elizabeth Watkins creció en una familia con descendencia turca y armenia, lo que significaba que muchas celebraciones estaban marcadas con “bufetes descomunales”.

Hace dos años decidió acabar por completo con esa rutina y se sometió a un bypass gástrico.

La cirugía consiste en una modificación anatómica del sistema digestivo para tratar, de forma definitiva, la obesidad mórbida.

Luego de pasar por el quirófano en Reino Unido, Elizabeth Watkins debió seguir un régimen alimenticio a punta de determinación.

Comió entre 700 y 1,200 calorías diarias a lo largo de un año y medio. Con ese proceso logró reducir 15 tallas.

“He sido grande toda mi vida, incluso a lo largo de mi infancia. Muchos factores para esto se debieron a comer alimentos por comodidad durante los malos momentos y en la celebración en los buenos momentos”, recordó.

“Solía ​​esconderme de los demás, y construí un mundo donde interactuaba solo con personas que me conocían. Me abstuve de cualquier cosa que me pusiera en un nuevo entorno”.

“A medida que crecía, me resultaba difícil trabajar, pararme o sentarme sin apoyo durante más de una hora".

Desde Reino Unido, Elizabeth Watkins señaló que las miradas de desprecio le produjeron muchas lágrimas.

“Pero ahora me alegra decir que me he enamorado y estoy comprometida. Nadie puede tomar esta decisión por ti. Hay un mundo de apoyo disponible cuando esté listo”, apuntó.

“Lo que funciona para uno no necesariamente es para los demás”.