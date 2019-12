Tiene 80 años y es modelo de lencería: la mujer que alienta a otras a “salir de la sombra de la vejez” [FOTOS]

View this post on Instagram

É isso mesmo, crianças. Estamos ganhando mais alguns anos de vida e não sabemos o que fazer com eles. E olha só a ironia: ⁣⁣ ⁣⁣ Somos as mesmas pessoas que passam grande parte da vida querendo que o dia tenha mais de 24 horas.⁣⁣ ⁣⁣ Não deixe esse presente maravilhoso guardado no fundo do armário. Não se aposente de você mesma(o) nem se torne invisível. Nosso tempo é único, então vamos fazer dele algo especial.⁣⁣ ⁣⁣ ⁣ ⁣ ⁣ ⁣⁣ #helenaschargel #motivação #palestrasmotivacionais #melhoridade #mulheresempoderadas #longevidade #proposito #60mais ⁣⁣