El expresidente de Bolivia Evo Morales, que llegó a Argentina el jueves pasado y pidió ser acogido como refugiado, dijo este martes que no tiene miedo a una posible “detención”.

Además, volvió a denunciar que fue víctima de un “golpe de Estado” y reiteró que no será “candidato” en las próximas elecciones de su país.

“No soy candidato, no voy a ser candidato pero tengo derecho a hacer política como político”, dijo el exmandatario en una multitudinaria rueda de prensa, la primera desde su arribo a la capital argentina procedente de México, donde estuvo asilado desde que el 11 de noviembre abandonó su país tras renunciar al cargo el día anterior presionado por las Fuerzas Armadas.

En una entrevista con Efe, el lunes en Washington, el ministro de Gobierno (Interior) del Ejecutivo de la presidenta interina Jeanine Áñez, Arturo Murillo, previó que en las próximas horas saldría una orden de detención contra Morales, ya que según dijo “tiene una denuncia de terrorismo” junto a quien fuera ministro de Presidencia, Juan Ramón Quintana y “tendrán que responder a la Justicia en los próximos días”.

“Así se manejan las dictaduras. Es presidenta, no es fiscal, no es un juez”, criticó el exmandatario en referencia a Áñez, y remarcó que no le pueden hacer ningún “proceso” judicial en este momento y que “no van a encontrar nada en tema de corrupción”.

“¡Que me muestren una prueba de que soy dueño o socio de una empresa!”, advirtió en el acto, en el que estuvo acompañado por quien fuera su canciller, Diego Pary, y su exministra de Salud Gabriela Montaño.