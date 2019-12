Un conductor no soportó ver a un hombre completamente sano estacionar su vehículo en la zona reservada para discapacitados en una megatienda ubicada en Chiang Rai, Tailandia.

Peerapong Amornpich explicó mediante sus redes sociales que decidió romper los vidrios de la ventana del vehículo estacionado en Big C Chiang Rai 2 en el distrito de Muang para dar una lección al irresponsable conductor.

Peerapong de 46 años escribió en Facebook “Vi a dos personas salir del vehículo, ninguna de las cuales estaba discapacitada. No podía perseguirlos porque estaba con mi familia”.

El sujeto quien aparentemente es director gerente de Peerawong Corporation Ltd, solicitó al centro comercial que hiciera un anuncio público de que el conductor había estacionado en el área equivocada.

Después de comer con su familia, el hombre retornó al lugar para verificar si el auto había sido retirado, sin embargo, se dio con la ingrata sorpresa de que continuaba en el mismo lugar.

Fue en ese momento cuando hizo un ultimátum por el altavoz del centro comercial que destrozaría el automóvil en los próximos 10 minutos si el propietario no se acercaba a la zona.

“Lo hice. No podía permitir que esto sucediera. Estoy listo para pagar el daño, pero no podía dejar que esto le sucediera a la sociedad tailandesa mientras no hacía nada para detenerlo".

"Toleré muchos errores sociales en el pasado, pero esta vez, quería enseñar a las personas cómo ser más responsables con la sociedad. Solo quiero ver que nuestra sociedad se vuelva más habitable, no es que quiera llamar la atención o malgastar mi dinero”, agregó Amornpich.

El dueño del vehículo quedó impactado al ver el daño ocasionado y aseveró que no sabía que estaba estacionado en un lugar reservado. Se disculpó, pero le preguntó a Peerapong por qué no pudo resolver el problema hablando.

El dueño del carro y Amornpich fueron a una estación de policía para resolver el caso. Inicialmente, el conductor reclamó 70,000 baht (más de 2 mil dólares) por el daño y la reparación, pero la cifra finalmente se redujo a 10,000 baht.

Un activista por los derechos de las personas con discapacidad dijo que, si bien no tolera la violencia de ningún tipo, insta a los centros comerciales y grandes almacenes a garantizar que se respeten las normas de estacionamiento.