La mujer que a sus 48 años asombra por su apariencia de joven: “Es por mi dieta vegana” [FOTOS]

En Reino Unido, una mujer de 48 años, identificada como Victoria Featherstone Pearce, aseguró que muchas personas piensan que ella tiene 20 años. Ella afirmó que esa apariencia de joven se debe a una dieta vegana.

La modelo, quien tiene una organización benéfica, indicó que se siente más sana y segura de sí misma desde que se convirtió en vegana hace 15 años.

“He sido vegetariana desde que tenía seis años y me convertí en vegana de la noche a la mañana cuando supe el lado oscuro de la industria láctea a los 33 años. Creo que esto ha ayudado a mi apariencia, ya que me siento más saludable y mejor que en mis 20 años. Solo uso cremas y productos de belleza”, señaló la mujer.

Además, Victoria manifestó que “las modelos maduras tienen mucho más que ofrecer”. Ella indicó que no quiere “ser solo un número”. “Recientemente, mentí sobre mi edad para un casting comercial alemán. Probé suerte y conseguí el trabajo. Cuando me contrataron, dije la verdad y ellos no podían creer que era mayor”, añadió.

Incluso, Victoria Featherstone Pearce criticó a las industrias de belleza y aseguró que necesitan un cambio, debido a que “contribuye a que las mujeres de todas las edades se sientan mal consigo mismas cuando el modelaje debe darles confianza”.

Asimismo, Victoria indicó que defiende las dietas veganas y la salud mental. “He estado deprimida por mucho tiempo, debido a que descubrí que mi padre no era el verdadero cuando tenía 21 años. Mis sentimientos en el interior no coinciden con el exterior, pero tengo que luchar diariamente para eso. Hubo momentos en que pensé en el suicidio, pero encontré una razón para vivir al ayudar a los perros”, indicó.