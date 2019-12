Pareja decide perder su costoso viaje en crucero por no “afectar el medio ambiente”

Una pareja de esposos de Inglaterra, Al Venables y Jane Hobdell, que pagó 4,012 dólares por unas vacaciones planificadas, cancelaron su viaje a las Islas Aleutianas, porque ellos querían contribuir al medio ambiente.

Tras un cambio de opinión, la pareja decidió perder su viaje de crucero, y optaron por ir hacia al condado de Cornualles (Inglaterra).

Según señaló Daily Mirror, Al Venables, quien también es profesor universitario y tiene 75 años, estuvo esperanzado en ir a las Islas Aleutianas desde que tenía 11 años. Incluso, se hizo así mismo una propuesta de que llegaría a ese lugar algún día.

El hombre manifestó que su interés de viajar al archipiélago empezó desde que observó una película sobre la vida silvestre de las Islas Aleutianas hace 64 años.

“Siempre me ha gustado la vida salvaje. El lugar que me fascina es una cadena de islas en el suroeste de Alaska. Son volcánicos, pero ya no están activos. En mi mente siempre he dicho: ‘Algún día iré allí’. Tengo 75 años y durante 64 años he estado pensando en eso”, manifestó el hombre.

Al percatarse de la promesa que tenía el profesor universitario, su esposa, Jane Hobdell, decidió reservar dos boletos y depositó 4,012 dólares al ver un anuncio de un crucero para viajar por el archipiélago.

A pesar del elevado costo, la pareja decidió cancelar su aventura, debido a que ambos consideraron que el viaje iba a afectar al medio ambiente. Venables y Hobdell contactaron a la empresa y les indicó que iban a cancelar los boletos que adquirieron.

“Me dijeron que entendían y respetaban nuestras creencias, pero nos comentaron que nos iban a devolver el 50 % del depósito. Eso fue muy bueno de su parte, así que nos fuimos de vacaciones en un vagón de ferrocarril a Cornualles”, dijo Jane Hobdell.