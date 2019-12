Illinois está a punto de convertirse en el decimoprimer estado en Estados Unidos en aprobar el uso recreacional de la marihuana. Sin embargo, existen aún muchas dudas alrededor de la legalización del cannabis y su incorporación en este lugar.

Para lograr un mejor entendimiento de este proceso, ofrecemos los puntos claves del proyecto de ley que ha generado controversia en el país norteamericano:

¿Quiénes pueden comprar?

De acuerdo a la norma, los consumidores deberán ser personas que superen los 21 años y que porten su permiso de conducir. Este requisito es fundamental, ya que el documento será revisado por el personal de atención para constatar su legalidad.

En el caso de que las personas hayan sido condenadas por posesión de menos de 30 gramos sin estar relacionados a un delito violento deberán presentar sus registros a las autoridades para que se les conceda el perdón de sus condenas.

¿Quiénes están autorizados para su venta?

Los dispensarios de marihuana a los que podrán acceder las personas a partir del 1 de enero del 2020 serán puntos autorizados por las autoridades. Para ello, los establecimientos han pasado una evaluación previa que garantiza la calidad del producto y la legalidad del servicio.

¿Dónde se puede consumir?

No será permitido en cualquier lugar. Por ejemplo, está prohibido su consumo en cualquier espacio público, cerca de algún conductor o menor de edad y en cualquier medio de transporte, independientemente de si este es particular o no. Sin embargo, es posible realizar esta actividad en el hogar de cada persona y locales relacionados a la venta de cannabis.

¿Cuál es la cantidad máxima?

Los residentes del estado de Illinois podrán poseer legalmente hasta 30 gramos de la planta de cannabis, mientras que solo se permite 5 gramos de posesión de concentrado de marihuana. En relación a los productos comestibles que contengan esta sustancia, deberán tener un máximo de 500 miligramos de THC. Se recuerda también que los gobiernos locales no pueden prohibir su posesión o uso, pero sí la venta en su jurisdicción.

¿Es legal cultivar marihuana?

Los pacientes que utilicen el cannabis de forma medicinal tendrán permitido el cultivo de cinco plantas al mismo tiempo. Por el contrario, aquellos que lo hagan con fines recreacionales recibirán multas de 200 dólares cada una.

¿Cuáles son los impuestos?

Los impuestos aplicados a la compra estarán relacionados a los índices del componente psicoactivo del cannabis conocido como TCH. Los que posean menos del 35% recibirán un impuesto de ventas del 10% y aquellos con una concentración superior al 35% tendrán un impuesto del 25%.