Cristina Fernández de Kirchner, exmandataria y flamante vicepresidenta de Argentina, aseguró en una conferencia celebrada en La Matanza que su fallecido esposo, Néstor Kirchner, ‘’se le presentó como una mariposa’’.

La política peronista secunda al actual presidente Alberto Fernández, con quien logró imponerse ante el oficialista Mauricio Macri en los pasados comicios, marcando el retorno del progresismo al país.

PUEDES VER El desaire de Cristina Fernández a Macri durante la sucesión de mando en Argentina

Tras llegar a la localidad ubicada en Buenos Aires, Cristina recordó al difundo presidente Kirchner y detalló a la audiencia que se ‘’contactó con él’’.

“Cuando ingresaba una mariposa, la única que vimos, venía volando como rodeándome. Me acompañó hasta el asiento (…) Ustedes saben que yo creo mucho en las señales; no creo que las cosas que pasan no tengan que ver, siempre todo tiene que ver con todo’’, agregó Fernández de Kirchner.

Cabe resaltar que luego de las afirmaciones de la expresidenta de Argentina, los usuarios compararon lo que dijo Nicolás Maduro sobre Hugo Chávez, a quien se le apareció ‘’como un pajarito’’ al morir.

‘’¿Saben cómo es la leyenda de las mariposas? Dicen que en cada mariposa anida el espíritu de un combatiente, de un guerrero que vuelve. Entrando en La Matanza, el lugar al que a él le encantaba venir (a Néstor Kirchner) (…) sentí que en esa mariposa él también me estaba acompañando”, agregó la vicepresidenta peronista.