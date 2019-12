Terremoto de 6,8 sacude Filipinas

Un movimiento telúrico de magnitud 6,8 con 52 kilómetros de profundidad ha dejado como terrible resultado la muerte de una niña de 6 años y 14 heridos de acuerdo al alcalde de la ciudad de Matanao, Vincent Fernández. El hecho se ha registrado este domingo en la isla de Mindanao a dos kilómetros de Hagonoy.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) informó que el hipocentro del movimiento telúrico que se produjo a las 2:11 de la tarde (hora local, 6:11 de la mañana GMT), se situó a 28 kilómetros de profundidad y su epicentro a unos 5 kilómetros al sudoeste de la población de Sinawilan.

De acuerdo con el Instituto Filipino de Vulcanología y Sismología (Phivolcs), el terremoto tuvo una magnitud de 6,9. Luego del inadvertido evento, en aproximadamente 20 minutos le siguió otro cercano de magnitud 5. El hipocentro de este segundo estaba a 10 kilómetros de profundidad y horas después golpeó otro más de magnitud 5,7. Su hipocentro a la misma profundidad, según el USGS.

El portavoz de la ciudad de Magsaysay, Anthony Allada, en la provincia de Davao del Sur informó sobre las 14 personas heridas. Los edificios y carreteras han sido dañados. Y lo que puede resultar más grave, el suministro de electricidad ha sido cortado.

Rodrigo Duterte, presidente de Filipinas, estaba en la ciudad cuando empezó el terremoto.

“Se encuentra bien. Él y su hija Kitty estaban en su casa cuando sucedió el temblor”, comentó el portavoz presidencial Salvador Panelo.

“La primera dama Honeylet estaba de camino en su coche y también está bien”, añadió.

