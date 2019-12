Una pareja de adolescentes fue descubierta mientras intentaban tirar a su bebé recién nacida al tacho de basura del baño de una piscina en Cancún, Quintana Roo (México).

El hecho fue denunciado minutos antes de la medianoche del jueves. Una llamada al 911 reportaba el hallazgo de un bebé recién nacido en los baños de la alberca de la privada Guano.

PUEDES VER En coma y en estado muy grave un niño de 12 años por una intoxicación etílica

Un guardia de seguridad del lugar informó a los oficiales de policía que escuchó ruidos provenientes de uno de los baños mientras hacía sus recorridos de rutina. El vigilante se acercó y encontró a una bebé en una bolsa dentro del basurero, así como a una pareja de jóvenes. El sanitario estaba cubierto con manchas de sangre.

Aparentemente, la adolescente había dado a luz a la criatura en el interior del baño.

Cuando el trabajador interrogó a los dos muchachos sobre el tema, ambos le pidieron que no dijera nada, puesto que no debían tener un hijo debido a su edad y que los padres de la chica no sabían que ella estaba embarazada. El vigilante respondió exhortándoles a que se hagan responsables de la pequeña.

PUEDES VER Encuentran a forense teniendo relaciones sexuales con el cadáver de una niña

A su llegada, los efectivos de la Policía Municipal de la zona rescataron a la recién nacida, la envolvieron en una toalla y la trasladaron a una clínica del lugar para su pronta atención. Luego de revisar a la bebé, los médicos aseguraron que ella se encontraba en un buen estado de salud, según informó Azteca Noreste.

La joven madre, de 17 años, fue acompañada por sus padres en el centro médico.