Asaltan a diputada Mariana Fernández en una fiesta privada

Una fiesta sorpresa que tuvo el peor de los desenlaces. Mariana Fernández Ramírez, diputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), y otros treinta familiares que se dieron cita el pasado sábado en una terraza privada en Guadalajara (México) fueron asaltados por unos sujetos encapuchados.

Carteras, billeteras y celulares fueron los principales objetivos de los ladrones que vestían sudaderas y capuchas para no ser reconocidos. Además, trascendió que cada uno de ellos portaba un arma de fuego con el fin de amedrentar a sus víctimas. El atraco tuvo lugar minutos después de las 9:00 p.m. (hora local) y duró aproximadamente cinco minutos.

De acuerdo a los testimonios de los propios asistentes, los ladrones no quedaron satisfechos con lo obtenido. Puesto que, apenas después de unos minutos del hecho, los reportes de sus tarjetas de crédito mostraron cargos con más de 60 mil pesos en cada una de ellas.

Al enterarse de lo sucedido, Ismael del Toro, alcalde de Guadalajara, condenó los hechos delictivos de los que fue víctima la familia y afirmó que ya trabaja en conjunto con la policía para identificar y capturar a los delincuentes.

La autoridad, con el objetivo de garantizar que el incidente sea resuelto, también afirmó haber ordenado una investigación al interior de la Comisaría de Guadalajara para evaluar la respuesta y el procedimiento empleado por los agentes que atendieron el caso.

Al mismo tiempo, ordené una investigación en la Dirección de Asuntos Internos de la Comisaría de la Policía de Guadalajara, para revisar la actuación de los elementos que atendieron este reporte. — Ismael del Toro (@DelToroIsmael) December 15, 2019

¿Cuál fue el pronunciamiento de Mariana Fernández?

Por su parte, la diputada Mariana Fernández emitió un mensaje en sus redes sociales descartando un trasfondo político en el asalto. Además, aprovechó esta oportunidad para condenar el lento accionar de las autoridades que tardaron 45 minutos en atender al reporte.

“Nunca me imaginé vivir que en un evento privado robaran a todos los invitados. No puedo creer que estoy viviendo en una ciudad donde no hay seguridad en nada. Siento lo mismo que todos ustedes ...una gran impotencia y coraje por la ciudad en la que vivimos”, agregó la diputada.