Bayly lamenta no haber sido británico por ‘huida’ de su bisabuelo

En su último programa, transmitido este viernes desde Miami, Jaime Bayly elogió al primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, luego de su rotunda victoria en las legislativas.

Desde el entusiasmo de Donald Trump hasta la prudente expectativa de otros, y el alivio de muchos al acabar con la incertidumbre del Brexit, el presentador peruano se sumó a las reacciones tras los comicios que dieron como ganador a Boris Johnson.

“Es muy culto, brillante, gran lector, gran escritor, agudo columnista de prensa, usa el humor de una manera fantástica”, apuntó Jaime Bayly.

Boris Johnson "es un político moderno y entretenido y cierto sentido de la irreverencia que captura muy bien a los británicos”.

Y después comentó el discurso del premier, quien llamó a sus conciudadanos a “cerrar las heridas” creadas por el Brexit, aprobado por el 52% de votos en 2016 y que desde entonces ha dividido profundamente el país.

“Bueno, los británicos, cómo no quererlos. Han hecho tantas inestimables contribuciones a la cultura occidental, al arte, a la civilización, al pensamiento, han ganado dos grandes guerras europeas en las que perdieron a sus mejores hombres”, dijo Jaime Bayly.

Y continuó: “Yo podría haber sido británico si mi bisabuelo no hubiera escapado de Londres”.

“Pero probablemente si él hubiera ido a pelear la primera gran guerra europea, yo no existiría porque habría perdido la vida en los campos de Europa”.

“Su aversión a la guerra me salvó o me dio la vida tres generaciones después. Con esto no quiero decir que sea un poquito inglés. Yo soy más peruano que el ceviche, pero sí tengo una deuda sentimental con la Inglaterra y el Reino Unido”, aseveró Jaime Bayly.