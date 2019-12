Russell Hollins, de 71 años, ha comenzado una pena de prisión por dos años tras ser declarado culpable de acosar a su ex esposa y a su ex novia en 2009 y 2010, y reiterar el delito en 2015, según informa el portal The Mirror.

El hombre se desempeñaba como director del Queen Ethelburga’s Collegiate, en Inglaterra, así como también de otros altos cargos en distintas escuelas de la ciudad.

Una de las víctimas de Hollins, lo calificó como un “misógino, manipulador, intelectualmente arrogante”, luego de soportar nueve meses de tormento.

Fue acusado por hostigar a la mujer en 2018, a través de mensajes, usando diferentes nombres y cambiando de números constantemente para no ser identificado, y evitar ser bloqueado de las redes sociales, así como del teléfono de su víctima.

También se conoció que intentó hacer que la despidan de su trabajo como docente en una escuela de Warwickshire.

Cuando se hacía más difícil atacarla, Hollins comenzó a hostigar a su familia, a pesar que ya había sido arrestado. Además, utilizaba su diagnóstico de cáncer para chantajear emocionalmente a su expareja.

En una ocasión irrumpió en casa de la familia, arrancó las plantas del jardín y lanzó basura en la puerta. Mientras intentaba huir, atropelló a un vecino que estaba grabando lo ocurrido como evidencia. Luego envió un mensaje de texto ofreciendo dinero para reparar el daño a cambio que su exnovia vuelva con él.

El juez David Evans le dijo: “El acecho era una clara evidencia de algún tipo de autoestima exagerada. Tenías un sentido de derecho sobre ella y los mensajes eran crueles”.

La víctima de acoso recibió un tratamiento después de lo ocurrido, pero señala que aún tiene miedo cada vez que suena su teléfono.

“Es una vergüenza para él, con un historial distinguido como exdirector estar ahora en la corte por este delito”, señalo Ed Bailey, abogado de la víctima.

Hollins, que además sufre de trastorno bipolar, ha puesto en riesgo también la salud de su madre de 96 años, quien estaba a su cuidado. Ahora sin su hijo, la mujer podría enfrentarse a vivir en un asilo, según detalla The Mirror.

La lista de denuncias por hostigamiento contra Hollins es bastante larga, y siempre violó las órdenes de restricción que se le imponían, hasta que fue llevado a prisión.