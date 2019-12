El senador oficialista boliviano Óscar Ortiz denunció la existencia de un conglomerado empresarial sospechosas de corrupción presuntamente vinculados a los exmandatarios Evo Morales y Álvaro García, entre ellos el diario La Razón, la agroindustrial Gravetal, la administradora de fondos de jubilación ProVida y las cadenas de televisión ATB y PAT.

Sostuvo que las investigaciones incluirán auditorias a los movimientos económicos, créditos otorgados, transferencias de las empresas y el origen de estos; a la vez que ya existe una orden de aprehensión contra Marcelo Hurtado, ejecutivo de la red ATB.

“Quiero decirles a los fiscales y policías que están sobre este caso, que los vamos a estar mirando, no vamos a permitir que continúe la protección que ha existido todos estos años, el operador de un conglomerado de empresas que responden al señor Carlos Gill (dueño de La Razón) y, presuntamente, al señor Evo Morales y Álvaro García. Quiero referirme a la empresa ATB, PAT, La Razón, Gravetal y ProVida”, indicó el legislador en conferencia de prensa el último sábado 14 de diciembre.

Para las labores de investigación, Ortiz indicó que se pedirá a la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) indagar sobre el origen de la fortuna de Marcelo Hurtado y se solicitará a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) estudiar el caso de las continuas reprogramaciones de la deuda por los créditos que otorgó el Banco Unión a la Empresa Gravital .

“La Fiscalía tiene que investigar a este grupo de empresas para que lleguemos a conocer el fondo de la verdad sobre quiénes eran los verdaderos dueños y de dónde habrían sacado los recursos para hacerse del control de las mismas”, enfatizó el funcionario boliviano.

Evo Morales respondió en Twitter las acusaciones: “Quienes me acusan de ser dueño de un conglomerado de empresas, que presenten una sola prueba de que soy socio o dueño de las mismas. Es otra vil mentira, montada por el gobierno de facto de (Jeanine) Añez, (Luis Fernando) Camacho y (Carlos) Mesa, en su plan de persecución y acoso”, escribió.

La réplica de Ortiz se dio también en redes sociales: “Obviamente en estos casos no aparecen los nombres de los propietarios reales, sino de quienes figuran por ellos. Según la fiscalización que he realizado, los ejecutivos de ATB, PAT, La Razón, Gravetal y Provida, reportaban de su gestión al exvicepresidente (Álvaro) García. ¿Usted no sabía?”.