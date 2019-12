Hacker de cámaras de vigilancia le dice a hombre que lo ha espiado en situaciones íntimas

Un hombre de Florida (Estados Unidos) fue la más reciente víctima de una ola de hackers de cámaras de seguridad que ha sacudido a su país. El sujeto que lo espiaba aseguró haberlo visto durante situaciones íntimas con su pareja en el interior de la casa.

El 12 de diciembre, un hombre logró hackear una cámara de vigilancia Ring en la puerta del hogar de Joshua Koop, y activó el sistema de alarma. El dueño de la vivienda confrontó al sujeto, quien decía “Ponme en las noticias”. “Esa es la intención, ponerte en las noticias para averiguar quién eres”, dijo el afectado, a lo que la voz le contestó: “Soy anónimo”.

El hombre espiado declaró a la agencia Storyful que conversó por 15 minutos con el individuo, quien aseguraba tener acceso a “miles de cámaras” en el interior de las casas de muchas personas.

“Entonces, ¿tú ves algo como, alguna persona desnuda? ¿Probablemente todo el tiempo verdad?” dijo Koop en una parte de la conversación, al consultar sobre las cámaras instaladas en su casa. Su interlocutor, que había asegurado tener dieciséis años, le respondió: “Oh sí, los veo también. He visto a alguien teniendo sexo oral”.

El hacker también mencionó un incidente con cámaras ocurrido recientemente en Mississipi. “Mi amigo estuvo en las noticias. Sí, el salió lanzando insultos racistas y diciéndole a los niños pequeños que era Santa Claus”.

Poco tiempo después, una agente de policía llegó al lugar y el sujeto empezó a mofarse de ella: “Los policías no me asustan, los he visto billones de veces”, se le oye decir en un video difundido en Twitter.

El caso de Koop, quien retiró todas las cámaras Ring de su casa, es aproximadamente el quinto registrado en los Estados Unidos en los últimos días.