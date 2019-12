Tras un riguroso trabajo de parto que duró casi 17 horas, Laura Holloway (32) pudo cargar en su pecho a Violet, su hija recién nacida.

En la sala de parto estaba también su madre Kath (60). Abrazada a la pequeña, Laura supo que había hecho lo correcto.

Cada vez más mujeres acuden al banco de semen para convertirse en mamás solteras mediante la inseminación artificial, según un reciente informe de la Autoridad de Fertilización y Embriología Humana (HFEA) del Reino Unido.

“Nunca había estado tan segura de nada. No tenía lugar para un hombre en mi vida en ese momento", sostuvo Laura a The Sun.

“La gente dice: ‘Eres tan valiente’. Pero habría sido más valiente si hubiera dejado un bebé para el destino. Estaba obteniendo lo que realmente quería, en lugar de arriesgarme a esperar más”.

Laura Holloway, residente de Derby (Reino Unido), no está sola.

La HFEA reveló un aumento del cuatro por ciento en mujeres solteras sometidas a ciclos de FIV entre 2016 y 2017, y un aumento del seis por ciento en mujeres solteras sometidas a inseminación intrauterina (IUI), un proceso donde se inserta el semen en el útero.

Cada vez más mujeres en el mundo recurren a un banco de semen para cumplir su sueño de ser mamás solteras. Foto: Difusión.

En octubre de este año, la actriz y cantante Natalie Imbruglia anunció que había dado a luz a su hijo Max Valentine tras acudir a un donante de esperma.

Esto, según Caroline Spencer, entrenadora de fertilidad en una clínica del Reino Unido, tiene una explicación.

“Ha habido un gran cambio en los roles de las mujeres: nos han alentado a tener trabajos y aprovechar oportunidades que nuestras madres y abuelas nunca tuvieron”, indicó a The Sun.

“Al mismo tiempo también se espera que tengamos una relación, y para muchas mujeres eso no sucedió. Algunos recurren a la congelación de óvulos, mientras que otros optan por hacerlo solos".

El proceso para convertirse en mamá

Según la HFEA, las tasas de natalidad para la FIV disminuyen a medida que las mujeres envejecen, del 25 por ciento para las menores de 35 años, al 16 por ciento si tienen entre 35 y 37 años y el 14 por ciento para las personas entre 38 y 39 años, y el ocho por ciento para las personas mayores 40-42.

Para la inseminación intrauterina (IUI), los porcentajes son aún más bajos: 19 por ciento para menores de 35 años, 14 por ciento para los que tienen entre 35 y 39 años y 5 por ciento para los que tienen entre 40 y 42 años.

Desde luego, en estos procesos las probabilidades no son grandes; sin embargo, mujeres como Laura Holloway están listas para arriesgarse.

“Tener un bebé siempre fue importante para mí. Luego, a los 20 años, me dijeron que podría tener endometriosis, por lo que tenía que seguir adelante".

“Sin embargo, los hombres con los que salí no tenían razón. No habría ninguna conexión, pero la presionaría, pensando que necesitaba intentarlo de nuevo”.

En enero de 2018, ella reunió la herencia de su padre y pagó $3.500 a la clínica: el costo cubría pruebas de embarazo, consultas, esperma y los medicamentos necesarios.

“Se sintió como la cosa perfecta para gastarlo. Mamá me animó a hacerlo", dijo Laura a The Sun. “Pensé que ella diría que necesitaba casarme, pero estaba emocionada”.

Debido a su edad, a Laura Holloway se le ofreció la IUI menos intrusiva.

“Me reuní con una enfermera donante en la clínica y me hizo una serie de preguntas relacionadas con lo que quería en un donante de esperma, como el color del cabello, el color de los ojos y la altura”, explica.

“¡Pensé que era ridículo, porque no elegiría salir con un hombre por el color de sus ojos! El único criterio que tuve fue que era caucásico, como yo".

Doce días después de la inserción, una prueba en el hogar reveló que Laura estaba embarazada y estaba muy feliz.

A pesar de un embarazo difícil, estaba segura de que había hecho lo correcto. Su hija Violet nació el 27 de marzo de 2019.

“Desde el momento en que la sostuve, nunca miré hacia atrás por un segundo, nunca".

“Me costó lágrimas, pero ahora lo disfruto”

Camilla Pratt (35) es residente de Leeds y profesora de educación primaria. En enero de 2018 decidió embarcarse en un tratamiento de fertilidad.

“Tuve una FIV que costó alrededor de $3,000. Concebí en mi segundo intento", recordó a The Sun. Con extrema enfermedad y cansancio, Camilla luchó física y emocionalmente durante su embarazo.

En las semanas posteriores al nacimiento, en enero de 2019, la familia y los amigos de Camilla Pratt se reunieron cuando ni siquiera tenía fuerzas para levantarse de la cama.

Necesitó dos operaciones más para ayudar a reparar el daño que había sufrido durante el parto, y después de su cirugía, sus padres la llevaron a ella y al pequeño Oscar a quedarse con ellos durante tres semanas.

“Estaba pensando: '¿Qué he hecho? ¡Tenía una vida encantadora! Sabía que el embarazo sería un desafío, pero no me di cuenta de cuánto tiempo necesitaría para recuperarme físicamente, así como para lidiar con un bebé en mis brazos".

“Después de tres meses y medio comencé a sentir que podía ser madre y a disfrutarlo sin sentir dolor ni estar tan cansado".

“Ahora, 11 meses después, regreso al trabajo a tiempo completo y me aseguro de salir por las tardes dos o tres veces a la semana para hacer deporte: mis amigos cuidan niños o llevo a mi hijo conmigo con una madre y un bebé clase... me siento mucho más positiva”.

¿Qué es un banco de semen?

Es una dependencia destinada a la preservación de esperma con el fin de conservarlos congelados para una posterior inseminación artificial.

Mayormente, existen bancos de semen para dar servicio a parejas infértiles.

Las muestras en pequeñas cápsulas cilíndricas son congeladas en termos de nitrógeno líquido.