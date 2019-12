Tras la difusión de un video en donde se observa a dos policías del municipio de Tetela del Volcán, Morelos, “enseñando” a disparar a una civil, la Comisión Estatal de Seguridad, en acuerdo con la alcaldía, decidió retirarlos de cuerpo policial.

El video tiene una duración de casi un minuto. En este se puede observar a un par de uniformados junto a una mujer que sostenía un arma de fuego de largo alcance, con la que disparó hasta en dos oportunidades. A pesar de que no aparecen más civiles en las imágenes, se escucha la voz de otra mujer, quien sería la persona que grabó el video.

Por su parte, las mujeres parecen disfrutar de las “lecciones” que los encargados de la seguridad les brindaban sin considerar la seguridad de ellas. Las imágenes sugieren que todos ellos estaban en estado de ebriedad.

Ante el gran alcance que tuvo el video en las redes sociales, el alcalde del municipio de Tetela del Volcán, Israel González Pérez, emitió un comunicado, también en video.

“Se ha decidido, con la confianza que la ciudadanía nos tiene (...), darlos de baja, porque no es justo. Ellos deben darle seguridad al pueblo y en esos actos no adecuados no estamos de acuerdo”, señaló el funcionario.

Por su parte, la Fiscalía de Morelos emitió un comunicado criticando las acciones de los elementos policíacos: “El Gobierno del Estado no tolerará ni solapará ningún tipo de conductas que vayan en contra de los lineamientos institucionales y principios de actuación del Mando Coordinado Policía Morelos”. Asimismo, exhortó a la población a denunciar este tipo de actos.