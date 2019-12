Evo Morales recibió hace unos días el refugio político por parte del presidente de Argentina, Alberto Fernández.

Esta no es la primera vez que el expresidente de Bolivia vive en dicho país, dado que durante su infancia residía en la provincia norteña del Salta junto a su familia.

En 1966, Dionisio Morales - padre del pequeño Evo de apenas 6 años - arribó a la localidad de Campo Santo para trabajar en los terrenos de zafra azucarera y mejorar la calidad de vida de su familia, acompañado también por su hija Esther.

“Yo no entendía castellano, era aymara cerrado. Sentadito atrás de todos los compañeros de curso. La profesora qué hablaría, yo no entendía”, confesó el político altiplánico en una visita oficial a Argentina en 2014.

Sin embargo, una de las principales gestoras de su incursión en la lectura fue Elva del Valle Kutny, su maestra durante la escuela primaria que le tuvo paciencia pese a ser un alumno extranjero que no dominaba el español.

"Tal vez se dio cuenta que yo era el tímido, el asustado. Me agarraba de mi cabello, me acariciaba y decía ‘Evito, Evito’. Era lo único que entendía. Aquí empecé el ‘a, b, c’. No entendía, pero aquí empezamos’’, recordó Evo Morales cuando se encontró con su mentora años atrás.

En sus ratos libres, el futuro mandatario de Bolivia recorría la comunidad de Campo Santo vendiendo helados de agua en una caja, además de ayudar a su progenitor con la crianza de ovejas.

Al año siguiente, apenas cumplió 7, Evo Morales retornó a Bolivia junto a sus familiares para continuar con el labrado de sus tierras en Orinoca y sus estudios.

Hasta 1983, año en que Dionisio Morales falleció y Evo se iniciaba como dirigente sindical en Chapare, el expresidente mostró un gran respeto por su papá.

Con el paso del tiempo, Evo Morales adquirió experiencia en labores que implicaban el uso de la fuerza física, y tras participar en la reconstrucción de Chapare, un territorio selvático en donde los pobres empezaron a cultivar coca, se afianzó como político.