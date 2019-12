Addie Andrews era una joven misionera de la iglesia mormona y hoy se ha convertido en una de las más famosas actrices del cine para adultos.

Con 30 años, ha sido reconocida por la revista Penthouse como una de las actrices porno más cotizadas, y ella confiesa que, en muchos sentidos, su vida pasada guarda mucha relación con la que lleva actualmente.

En declaraciones para el New York Post, Andrews asegura: “Me sentí más satisfecha cuando estaba ayudando físicamente a las personas”.

La hoy actriz, se crió en un pueblo de los Estados Unidos. Sus padres no le daban mucha libertad y le exigían que fuera religiosa, solo le permitieron elegir a qué iglesia podía pertenecer.

A los 17 años entró a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Último Días, conocida como la iglesia Mormona. “La iglesia me acogió, fue muy acogedora y quería hacerlo bien conmigo”, resaltó.

Antes de aceptar formar parte de los mormones solo había tenido relaciones sexuales una vez y tuvo que adherirse a las reglas de su iglesia que prohibían el sexo antes del matrimonio.

“El problema no es solo que se niegue el sexo prematrimonial, sino que lo convierten en un pecado muy grave y algo vergonzoso. Cuanto más me metí en la religión, más me alejé de mi propia identidad”, declaró.

No volvió a tener relaciones sexuales hasta los 26 años. La represión contra ellos era muy severa. La joven no tenía permitido ni siquiera ver películas con su familia, o ser la dama de honor en el matrimonio de su hermana, ya que el vestido que usaría no era ‘adecuado’ para los estándares mormones.

“Eres esencialmente una monja dedicada a tu religión. ¡Estaba muy reprimida sexualmente!”, confiesa. Además, recuerda que en la boda de su hermano no podía actuar como una chica normal. Fue esto lo que la llevó a reconsiderar su fe mormona, sumado al recuerdo de sus viejas pasiones: cantar, bailar y actuar.

Hace dos años dejo de asistir a la iglesia, y en 2018 se mudó a California para convertirse en actriz. Pero no le fue tan fácil, ya que a pesar de tener una licenciatura en la Universidad Brigham Young, no pudo encontrar ningún trabajo. Su situación la llevó a probar suerte como bailarina exótica.

Fue así como empezó a contactarse con muchos agentes de la industria del cine porno. Ahora vive en Florida, Estados Unidos, donde se vinculó con un agente y desde entonces es una de las más cotizadas actrices del cine adulto.

Andrews cuenta hoy con más de 70 mil seguidores en Instagram, y está feliz con su nueva vida. Su familia ha aceptado su nuevo estilo de vida, pero aseguran que jamás verán una de sus películas.