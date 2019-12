Encuentran muertas a dos niñas y la madre de estas se suicida poco después

Dos niñas de 5 y 7 años fueron halladas muertas y con signos de violencia en su casa ubicada en las afueras de Salitia, en Girona (España). Al poco tiempo, la madre de ambas, señalada como principal sospechosa, se quitó la vida al arrojarse a una autopista.

Era alrededor de la una y treinta locales del viernes cuando el padre de las pequeñas, Josep, de 36 años, había salido de su trabajo para almorzar en su casa. Al llegar a esta, encontró los cuerpos sin vida de sus menores hijas, tras lo cual dio aviso inmediato a los servicios de emergencia.

Poco después, otra llamada reportaba de un incidente en la autopista A-7. María, la madre de las niñas, se había arrojado de un puente hacia la carretera y fue arrollada por un camión. Según testigos, la mujer llegó hasta el lugar en su automóvil y se lanzó con la ropa manchada de sangre.

Un helicóptero trasladó a la suicida al Hospital Universitario Josep Trueta, donde ingresó en estado muy crítico y murió unas horas después.

La hipótesis preliminar que ha cobrado más fuerza entre los Mossos d’Esquadra (policía autonómica catalana) es aquella que asegura que la madre mató a sus dos hijas y luego trató de suicidarse. Durante la inspección ocular se encontró una azada, que se sospecha pudo ser el objeto con el que se cometieron los asesinatos, informaron fuentes de la agencia Efe.

Los esposos no tenían antecedentes de violencia familiar y no solían relacionarse con los vecinos de la zona. Además, las dos menores no asistían al colegio, aunque sí participaban de actividades extraescolares con otros niños. La madre señaló en una ocasión que ella misma daba clases a sus hijas en casa, afirma una vecina.