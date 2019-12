Escapista queda atrapado en tanque de agua y casi muere ahogado en conocido programa de televisión [VIDEO]

El dramático desenlace que vivió un acto de magia protagonizado por el participan Pedro Volta, mantuvo alerta a millones de televidentes en España.

El ilusionista se sumergió encadenado y con una camisa de fuerza a un tanque de agua lleno prácticamente hasta el tope con el fin de pasar a la final de Got Talent, un reality transmitido por Telecinco.

Tras estar un minuto y medio en la caja, el hombre sufrió una descompensación y colapsó ante la mirada de todos.

Pese a lograr deshacerse de los accesorios con los que se zambulló, no aguantó el aire y tomó un respiro sacando su cabeza por la parte superior del tanque. Segundos después, se desmayó.

Inmediatamente acudieron a su auxilio. Pedro Volta yacía inconsciente en el piso del set y los paramédicos no lograban reanimarlo. El participante sufrió convulsiones y por poco pierde la vida.

“Ahora estoy bien. Es un reto muy difícil y he estado a punto de conseguirlo. He intentado aguantar más tiempo para hacer más timing. Todo estaba controlado, no se preocupen. No me juego la vida porque tengo un gran equipo de profesionales y hemos trabajado un mes y medio", comentó poco después de estabilizarse.

La acción del ilusionista Pedro Volta desencadenó diversas reacciones en las redes sociales, ya que algunos usuarios lo criticaron por exponer su vida de manera absurda, y le recordaron que un año atrás también le pasó lo mismo al intentar huir de las cadenas dentro de una caja acuática.

“Para la próxima edición, que no haya números de este tipo. Yo no tengo la necesidad de ver cómo alguien se muere en directo en televisión”, escribió uno.

Poco después del incidente, el mago aseguró que nunca más volverá a realizar esa maniobra, aunque resalta que logró lo más importante: superar su miedo.