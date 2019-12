La severa crisis que padece Venezuela durante la gestión de Nicolás Maduro afecta a casi todos los estratos de la sociedad, incluso a los integrantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), que sufrió un nuevo conjunto de deserciones.

En una reciente orden administrativa el mayor general Fabio Zavarse, comandante de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB, policía militarizada), decidió separar a 5.976 sargentos que “se encuentran en estado difuso dentro del componente a pesar del llamado reiterado para que normalicen su condición”.

PUEDES VER: Fuerza Armada Nacional Bolivariana separa a 6000 sargentos venezolanos

“Hasta la fecha la mayoría de los efectivos militares que se encuentran en esa situación han hecho caso omiso al llamamiento de sus comandantes naturales, creando un ambiente de desobediencia e indisciplina afectando el interés jurídico del patrimonio público”, sostuvo Zavarse en el documento, de fecha 7 de diciembre.

Parte de los castrenses retirados de la Fuerza Armada

Igualmente, comunicó que “esos militares decidieron unilateralmente no regresar a las unidades o dependencias a las cuales se encuentran escritos”. Con lo cual la FANB se quedó sin un tercio de su tropa, en un hecho que no ha sido esclarecido hasta los momentos por el ministro para la Defensa, Vladimir Padrino López.

Según el presidente de la organización de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (Veppex), José Antonio Colina, los militares venezolanos tienen pocas opciones: desertar, transgredir el ordenamiento castrense para cometer actos ilícitos o morirse de hambre por los exiguos salarios que perciben.

“En los cuarteles no hay comida, no hay logística para la ropa, no hay logística para que puedan subsistir bajo condiciones moderadamente dignas, y eso hace que el individuo se sienta desmotivado”, subrayó Colina desde Estados Unidos, citado por El Nuevo Herald de Miami.

El 9 de diciembre pasado el jefe del Parlamento, Juan Guaidó, anunció que 16 agentes de la GNB participantes en el levantamiento fallido del pasado 30 de abril contra el régimen de Maduro, están “en libertad” tras permanecer en la embajada de Panamá.

El líder opositor mantiene su cruzada contra el régimen de Nicolás Maduro

“Siempre protegeremos a quienes se pongan del lado de la Constitución”, aseguró Guaidó, reconocido presidente encargado de Venezuela por casi 60 países. Se comprometió también a continuar “la lucha por la libertad de los que siguen presos y son torturados por la dictadura” de Maduro.

La oposición sostiene que Maduro ha recrudecido el monitoreo dentro de la FANB para así evitar deserciones y especialmente que haya un quiebre del ordenamiento establecido. Persecuciones y torturas, bajo dirección cubana, denuncian desde hace varios meses diversos dirigentes.

“Y al no haber posibilidades de progreso y ser obligados a vivir bajo condiciones paupérrimas, el individuo llega a la conclusión de que no hay futuro y se va del país”, añadió Colina.