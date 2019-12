Humboldt, el ‘popstar’ que se adelantó 200 años en advertir los embates del hombre sobre el clima

Por: Adolfo Cuicas

En una época donde el cambio climático ha tomado fuerza como la gran amenaza para la humanidad, abordado este viernes en el cierre de la Cumbre del Clima en Madrid tras dos semanas de deliberaciones, la embajada de Alemania le abrió las puertas a La República para hablar sobre un visionario en la materia.

Friedrich Wilhelm Heinrich Alexander Freiherr von Humboldt, conocido simplemente como Alexander von Humboldt, es uno de los polímatas más importantes de la historia y uno de los pioneros en varios ámbitos, incluido la advertencia de los embates del hombre sobre el clima.

Facsímil de un manuscrito de Humboldt resguardado por la embajada de Alemania en Lima. Foto: Virgilio Grajeda

En entrevista con este diario la consejera de Cultura de la embajada alemana, Friederike Hellner, abordó la importancia de Von Humboldt en este convulso 2019 en el que son necesarios negociaciones sobre el cambio climático en el seno de las Naciones Unidas.

Después de tantos años de la llegada de Humboldt a la región, cinco años por países del Sur y de Centroamérica, ¿en qué cree usted que se anticipó sobre lo que conocemos como cambio climático?

Yo creo que no lo anticipó de una manera muy concreta, porque hay muchos desarrollos de esta época que él no podía saber. Lo que sí te puedo decir es que él se dio cuenta mucho del impacto que puede tener el comportamiento de los hombres, del ser humano en la naturaleza. Por ejemplo hay un lago en la actual Venezuela donde estaba bajando el nivel agua, y la gente que vivía ahí le preguntaba porqué pasaba eso; es un árbol que antes estaba rodeado por bosques pero los habían talado, él investigó un poco y llegó al resultado de que el nivel del agua estaba bajando porque faltaban los árboles, e hizo una conexión muy clara entre las dos cosas (...) él ya tenía una idea de que lo que nosotros los seres humanos hacemos en la Tierra tiene repercusiones en la naturaleza.

Humboldt en una de sus cartas decía que la Tierra debía verse como un organismo vivo, donde todo está conectado. Por eso se le menciona como precursor de la ecología. ¿Qué importancia tiene en esta forma de ver la Tierra de forma diferente?

Yo creo que Humboldt fue uno de los primeros que dijo tan claramente que existía esa unidad natural, tanto para la naturaleza como también para los seres humanos. Él era de la opinión de que no hay diferencia de calidad entre los seres humanos por sus áreas o color de piel. El concepto que él tiene de unidad natural es mucho más grande de la naturaleza, pero una de sus frases más comentadas es que todo está conectado (...). Él vio la conexión entre las cosas entre lo que nosotros hacemos y lo que pasa en la Tierra.

¿Podría considerarse un pionero en en las advertencias de lo que hoy conocemos como cambio climático y que muchos expertos consideran más una crisis climática?

Creo que eso sería ir un poco lejos, porque las causas del cambio climático son diferentes, las circunstancias han cambiado mucho, antes no habían grandes empresas y otros factores que generan los efectos del cambio climático. Por otro lado, creo que eso da igual, no es importante, el título que se le da no es importante, el contenido sí.

¿Qué tanto influyó su paso por la región latinoamericana?

Fue muy importante, especialmente porque le permitió reforzar su pensamiento anticolonialista. La otra cosa que profundizó en Latinoamérica fue su geografía de plantas y los dibujos de las montañas donde se puede ver la altitud y qué tipo de plantas hay. Es difícil saber qué fuese sucedido si en vez de venir aquí, fuese ido a Egipto.

¿Qué nos puede decir por su paso en específico por el Perú?

Es difícil decirlo tan puntualmente. Hay cosas que vio en el Perú, por ejemplo, que ya conocía de antes como el accionar de los colonos españoles y de la iglesia (Católica), que lo reforzó aquí porque vio que en el Perú era tratada de una manera que él no aprobaba. Un hecho singular de Perú no creo que haya, pero desde aquí vio el océano Pacífico por primera vez y para él fue muy importante.

En Alemania mantienen originales y facsímiles de Humboldt, a pesar de que fue repudiado durante años por sus valoraciones políticos. Foto: Virgilio Grajeda

Se calcula que llegó a recoger 2.000 especies nuevas de plantas. ¿Qué impacto cree que tuvo Humboldt para la ciencia?

Él mandó todo lo que consiguió para Europa a científicos más especializados y él fue la fuente de todo lo que ellos aprendieron. Él también estuvo en contacto con indígenas y trató de aprender cosas sobre su idioma y envió toda esa información a su hermano, Guillermo, que era un científico que trabajaba sobre idiomas. Y él escribía sobre idiomas nativos que no conocía, pero lo hacía gracias a la información que le llegaba, entre otros, por su hermano Alexander. Todo lo que aprendió subiendo a las montañas y sobre el tipo de plantas, es muy importante para la ciencia porque se explica cómo el entorno, el clima, afecta al crecimiento de las plantas.

En el marco de la Cumbre sobre el Clima de Naciones Unidas, ¿qué influencia tiene el pensamiento de Humboldt en un contexto de negacionismo, liderado por Estados Unidos?

Lo interesante sería verlo al revés, imaginarse qué papel jugaría hoy Humboldt si estuviera aquí ante esta decisión del cambio climático. Él no fue un rebelde, no creo que participaría de las movilizaciones, pero estoy segura que aprobaría lo que está haciendo por ejemplo Fridays For Future (protesta mundial de huelgas los viernes liderado por Greta Thunberg), en el sentido de que ellos piden es escuchar a los científicos, no quieren más que eso; hay que escuchar a los científicos que durante décadas han hablado sobre el cambio climático inducido por los seres humanos y están demandando a los políticos que actúen. A él le encantaría que la gente joven se está centrando otra vez en argumentos científicos para generar un cambio.

¿Qué tanto escucharon en su país y en Europa todas las recomendaciones de Humboldt sobre el clima, la ciencia, las plantas?

Humboldt tiene una historia en Alemania un poco complicada, comienza por el hecho de que él estaba incómodo en Berlín. Siempre hubo gente que pensó que no era patriótico, porque en una época de guerra con Francia no les gustaba que fuese a París, que hablase francés, inglés, español, y no quisiese volver a Berlín, que para los alemanes de la época era el centro del mundo, pero él siempre dijo que para hacer ciencia tenía que viajar. En un sentido Berlín fue bastante provincial y él les abrió el mundo con charlas públicas sobre el cosmos en que hablaba sobre todo lo que sabía y todo lo que había aprendido, especialmente de sus viajes en las Américas. Cientos de personas iban solo a las charlas para escucharlo, desde mujeres, que no era muy típico, hasta científicos, reyes, gente pobre, él abrió el mundo para estas personas. Creo que en ese tiempo el impacto de Humboldt fue inmenso, fue un popstar, lo conocían mucho. Hay expertos que lo consideran visionario incluso por los dibujos que hizo.

Especialmente uno que él tituló Naturgemälde, considerado por algunos alemanes como intraducible, que sería como pintura de la naturaleza, en que recrea su paso por el Chimborazo ecuatoriano. En esa faceta ¿qué importancia tuvo para la ecología moderna?

Fue él quien comenzó con eso y es ahora lo que uno hace. Tuvo un impacto tremendo, para hablar de la naturaleza no solo oralmente sino dibujando, fue algo nuevo. En la actualidad hay gran cantidad de científicos que no fueron escuchados cuando advertían los embates del calentamiento global.

¿Podría considerarse que Humboldt fue el primer experto en alertar sobre esta situación que tampoco fue escuchado por los diferentes regímenes?

Lo que él vio en el cambio climático fue muy diferente, pero probablemente fue como los científicos que desde hace décadas advierten sobre el cambio climático inducido por el hombre y tampoco los escuchan.

Todo lo que Humboldt planteaba, advertía, todo lo que habló con Aimé Bonpland, Simón Bolívar, Andrés Bello, entre otros, de ese mensaje ¿qué se puede recuperar, traerlo a la actualidad y llevarlo incluso a la COP25 en Madrid?

Que hay que estar conscientes de que lo que nosotros los seres humanos hacemos en el planeta tiene un impacto en la naturaleza, y creo que también hay un fuerte mensaje político en Humboldt, como la igualdad de los seres humanos, la necesidad de tratar a todos de la misma manera, con los mismos derechos, porque todos tenemos los mismos derechos.