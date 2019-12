El temible “viernes 13” para muchos es considerado como un día de mala suerte, si eres supersticioso, de seguro esta nota te va a interesar. Al menos una vez al año, las fechas del calendario se alinean para darnos una fecha así. Triscaidecafobia se le conoce como el temor a los viernes 13. En efecto, existen diversas teorías de cómo nace la fobia a los viernes 13.

Una de ellas es cuando un viernes 13 del año 1307, el Rey Felipe IV de Francia, arrestó a Jacques DeMolay, líder de los Caballeros Templarios. DeMolay fue ejecutado, pero antes de morir lanzó una maldición, dijo que el papá y el rey morirían antes de cumplirse un año, la maldición se cumplió y los dos murieron.

Hay otra teoría que dirige a una leyenda de origen nórdico, sobre la muerte de Balder, se dice que una cena entre dioses nórdicos Loki, el dios de la mentira, asistió sin ser invitado, completando una lista de 13 asistentes a la cena. Durante la cena, Loki incitó a Hod, para que lanzara un muérdago a su hermano Balder, dios de la luz, y lo matara.

Otra historia relata que Arnold Schoenberg, compositor austriaco-estadounidense omitió la numeración de la medida 13 en algunas de sus obras posteriores, sustituyéndola por la notación “12a”. Según la investigación, temía profundamente morir en un año o en una edad que fuera un múltiplo de 13. Cuando cumplió 76 años, un colega dijo que sería un año desafortunado porque 7 + 6 = 13. Schoenberg falleció ese año, el viernes 13 de julio de 1951.

¿Por qué el número 13?

Muchos creen en el código Hammurabi, que según los informes, omitió una ley 13 de sus códigos legales escritos. Sin embargo, en realidad, esto fue solo un error cometido.

¿Por qué el viernes?

Los viernes netamente tienen combinación de orígenes religiosos y culturales. Los cristianos creen que el viernes es de mala suerte porque ese día de la semana Jesús fue crucificado.

Trece

Finalmente, el mito del viernes 13 comenzó en el siglo XX. Se remontan al libro de Thomas Lawson, “Friday, the Thirteenth” (Viernes Trece), que trata sobre un corredor de bolsa que elige este día para hacer colapsar en el mercado de valores. Un año después, en 1908, The New York Times se convirtió en uno de los primeros medios de comunicación en reconocer las supersticiones del viernes 13. Tiempo después, en 1980, la popularidad de la franquicia cinematográfica “Viernes 13” se sumó al fenómeno cultural.