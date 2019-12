Una mujer quedó completamente devastada luego de enterarse que la niña que había criado como su propia hija por 10 largos años, no lo era al ser cambiada al nacer en un hospital de Rusia.

Elena Alexandrova descubrió que la pequeña Yana no era su niña, luego de realizarle un análisis de ADN.

La menor junto a su hermana Alina habían sido víctima de abuso sexual por varios años por parte del hermano de su padrastro Oleg Akhtiyainen en el 2011. Para evitar que el cuerpo sea hallado, el sujeto lo arrojó en un bosque de Leningrado.

La policía tras realizar una exhaustiva investigación halló el cadáver, el cual fue reconocido por Elena. Tras someterlo a una prueba genética, los médicos confirmaron que la niña había sufrido violencia sexual. Sin embargo, no solo se descubrió el repudiable abuso, sino que la menor no era hija natural de Alexandrova.

En un inicio, Elena no aceptó el hecho de que la niña no era su hija y supuso que el violador le había puesto la ropa de otra menor a la víctima. Además, no creía que Yana estuviera muerta.

Al parecer, los bebés fueron intercambiados por error por un empleado del hospital en enero del 2001. La verdadera hija de Elena vive con una amorosa familia que también ignora el cambio.

Actualmente, la madre no puede ver a su hija genética que ya cumplió 18 años y fue criada por una mujer que se encontraba al lado de su camilla en el hospital de maternidad ruso.

Los detectives informaron que llegaron a resolver el caso de abuso y asesinato de Yana ocurrido en el 2011. Akhtiyainen se enfrenta a una posible cadena perpetua por la violación y asesinato de la adolescente.

El presunto cómplice, Boris Bokarev, de 35 años, también fue detenido por ayudar a su amigo a deshacerse del cuerpo de la menor.