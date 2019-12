Un trabajador de construcción luchó ‘cuerpo a cuerpo’ contra un desquiciado hombre que golpeó y amenazó a su víctima con una filuda espada asiática. A sus 34 años, Grant Fletcher, no pensó dos veces en su intención de ayudar a una mujer maltratada; incluso, si eso implicaba arriesgar su propia vida.

Al finalizar su turno laboral, el hombre se subió a su camioneta para ir rumbo a su hogar, sin imaginar que en el camino se toparía con un dramático incidente. “Me detuve en la camioneta y miré hacia arriba y pude ver, justo en el auto de enfrente, un tipo bastante fornido golpeando a una mujer en la cara”, contó.

Tras ser testigo de la violencia ejercida contra una mujer, un hombre no se quedó con los brazos cruzados y golpeó al atacante que portaba una ‘espada samurai’.

El trabajador se acercó dispuesto a poner un alto a tanta violencia, pero se percató que el abusador contaba con una peligrosa arma que era utilizada para amenazar a su víctima.

“Luego miré más de cerca y él tenía esta gran espada enorme en su mano y estaba justo en su cara. Tenía aproximadamente dos pies de largo”, “otros constructores me siguieron para darme su respaldo”, confesó Grant Fletcher, originario del Reino Unido.

Tras ser testigo de la violencia ejercida contra una mujer, un hombre no se quedó con los brazos cruzados y golpeó al atacante que portaba una ‘espada samurai’.

El agresor vio cómo un grupo de hombres se iba acercando y se dio a la fuga dejando a su pareja malherida. Dos mujeres que se encontraban presenciando el hecho no tardaron en poner a buen recaudo a la mujer.

“Todo el tiempo estaba hablando por teléfono con la policía, pero él corrió y lo perdí de vista por Beverly Road. Saltó en una bicicleta, cruzó la pista y lo perdí”, “estaba más preocupado de que él fuera a la escuela, donde su esposa había sido trasladada para concretar su macabro plan”, contó.

El hombre fue regañado por su progenitora, quien le recriminó por no pensar en las consecuencias de sus actos al exponerse de esa manera, pero sus valores y empatía estuvieron por encima de todo. La policía del Reino Unido se encuentra investigando el caso.

“Mi madre me regañó por involucrarme, pero no hubiera hecho nada diferente. En todo caso, habría hecho algo más rápido porque me tomé un tiempo para pensar que podía hacer”, finalizó.