Presidente Amlo lamenta muerte de alumna del ITAM

Durante la conferencia matutina del viernes 13 de diciembre de 2019 el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, expresó su sentir sobre la muerte de la alumna del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) que se habría quitado la vida.

“Lamentar lo del suicidio, no sabía, lo lamento mucho y no lo atribuyo a la escuela, ahora ya no se les demanda mucho a los alumnos, hay más libertad, en algunos ya ni dejan tarea, hay más libertad”, dijo por la mañana.

Asimismo, el mandatario insistió en la necesidad de reforzar la unión familiar y el entorno social. A su vez recomendó “buscar las cosas bellas de la vida, hay muchas cosas bellas, por ejemplo, el amor en el sentido amplio, el amor a la familia, a los amigos, a los animales”.

Finalmente exhortó a que no haya más violencia sino “amor y paz, y optar por ser feliz, buscar la felicidad”. También a no rendirse, por el contrario “salir adelante” porque “sí se puede”, concluyó.

El Instituto Tecnológico Autónomo de México ayer confirmó y también lamentó la muerte de Fernanda “N” que según otros alumnos se quitó la vida por las exigencias de dicha institución educativa.

Además, según con las declaraciones de la comunidad estudiantil la muerte de la estudiante sería el cuarto suicidio en lo que va del año.