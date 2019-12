Policías reciben dinero como incentivo para bajar de peso en Ciudad de México [FOTOS]

En Ciudad de México, unos 25 policías se ejercitan bajo el mando de un instructor. A simple vista, puede parecer ‘normal’. Sin embargo, en México es una escena novedosa, ya que en dicho país, la obesidad y el sobrepeso representa a un 75% de los adultos.

Afortunadamente, el equipo policial de la capital mexicana ha decidido iniciar una campaña para contrarrestar estas enfermedades. Aproximadamente 1 800 agentes se incorporaron a un programa de ejercicios físicos y dieta alimenticia.

Dicha iniciativa se llama 'Policía Saludable’ y entrega además una bonificación mensual a modo de incentivo para los inscritos, informa AFP. Los efectivos reciben 1000 pesos mensuales durante los cinco que dura el programa. Al finalizar, también se les entrega 5 000 pesos.

Es una forma de enfrentar “la problemática que tenemos en el país referente a la obesidad, al sedentarismo”, dice el instructor Javier Ramírez, que tiene unos tres meses en operación.

"Queremos que estén en óptimas condiciones para que puedan hacer su labor con eficiencia", agrega.

Una de las oficiales que lleva el taller es Graciela Benítez, de 36 años. De acuerdo con su experiencia, su salud ha mejorado notablemente, además de su rendimiento en el trabajo.

“Andaba mal de salud y más que nada también para el trabajo. Me cansaba mucho. Antes comía y me daba sueño, me sentía cansada a la hora de llegar al trabajo”, cuenta.

Ella ha bajado 10 kilos desde que inició el curso. “Ahora ya no me canso, siento mi cuerpo diferente”, añade.

Mauricio Barrera, oficial de 26 años, también notó un cambio en sus jornadas de 12 horas cuando se sumó al plan.

“Ha sido un paso completamente novedoso. El programa me ha permitido entender que la obesidad es una enfermedad. El primer mes fue difícil, mental y físico”, dice con orgullo.

Ambos se han convertido en un ejemplo para sus compañeros y las autoridades esperan que más policías se sumen al programa.

“La evolución de los elementos ha sido óptima, principalmente en sus actividades, al obtener mayor condición física, al tener una mayor estética, la ciudadanía se va a acercar a un policía con confianza”, dice el instructor.