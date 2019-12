Mujer fingió perder juego ‘strip póker’ para abusar sexualmente de menor de 13 años

En Inglaterra, una mujer casada y con dos hijos, identificada como Janice Higgins de 33 años, afirmó que tuvo una relación por dos años con un joven de 13 años luego de conocerlo a través de un pariente.

Incluso, Higgins llegó a abusar sexualmente en reiteradas oportunidades al muchacho, cuando jugaban strip poker. El chico aprovechaba en ir a la casa de la mujer cuando su esposo estaba fuera.

Todo esto se detuvo cuando uno de sus compañeros de colegio del menor se enteró, porque tenía miedo que sea molestado.

El muchacho, que estuvo relacionado con la mujer entre 1993 y 1995, mantuvo en secreto lo que hacía con Higgins. Pero, el año pasado se lo confesó a los agentes policiales, debido a que intentó suicidarse y cayó en las drogas.

PUEDES VER: Ejecutan a un preso que cortó la garganta y asesinó a un empleado penitenciario

En el Tribunal de la Corona de Bolton (Inglaterra), la mujer lloró ante los jueces al admitir el suceso. Ella fue sentenciada a dos años de prisión suspendida tras reclamar que cometió el delito, luego que su esposo haya abusado de ella.

Además, Janice Higgins recibió una orden de firmar el Registro de Delincuentes Sexuales por diez años.

PUEDES VER: Vagabundo secuestra a niño de 8 años y lo somete a actos sexuales dentro de un baño

El fiscal del caso, David Polglase, manifestó que la mujer sabía que el joven tenía 13 años, debido a que en ese momento llevó su uniforme escolar. “Ella le dijo al niño para jugar strip poker y empezó a perder deliberadamente el juego. Comenzó quitándose la blusa y él se emocionó, luego expuso sus senos y el muchacho los empezó a tocar”, indicó.

Ante este hecho, la víctima indicó: “Esto sucedió hace tiempo y no sabía qué camino tocar. Tuve días malos y una adicción al alcohol y a las drogas que duró años. Comencé a fumar marihuana y eso me llevó a tomar heroína. Me volví paranoico y ansioso.”.