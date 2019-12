Macabro crimen. Jamie Lee Dolheguy, de 20 años, enfrenta un juicio por asesinato en la Corte Suprema de Victoria, Australia. Luego que su pareja de turno, Maulin Rathod, apareciera estrangulado en su habitación, donde ambos se dieron cita.

La pareja se conoció en el sitio de citas Plenty of Fish, espacio que expusieron abiertamente sus preferencias sexuales y planearon un encuentro íntimo en la casa de Jamie Lee. Entre un par copas, el coqueteo de ambos tórtolos fue subiendo la temperatura y terminaron protagonizando una salvaje noche de pasión.

Buscó en Google ‘voy a matar a alguien esta noche’ antes de estrangular a su pareja con un juguete sexual [FOTOS]

Según los reportes policiales, la joven envolvió el cable alrededor del cuello de Maulin Rathod durante una sesión de sadomasoquismo. “Todo estará bien. Todo habrá terminado”, contó que le susurró a su víctima en el oído.

Dolheguy, quien en su perfil de citas anunciaba un fetiche por la esclavitud, describió a su nueva conquista como “flaco” y “feliz de aprender” sobre el juego de estrangulamiento.

“Le dije que no lo dejaría salir de la casa y me respondió que no le importaba”, confesó la asesina a los detectives que investigan la muerte del desafortunado hombre. La mujer mencionó que su “lado malo” salió cuando estaba sentada sobre Maulin en su cama.

Juego mortal

Durante el interrogatorio ante los jueces, Dolheguy recordó que le preguntó a su pareja de turno si se daba cuenta de lo cerca que estaban sus manos para acabar con su vida. “¿Qué pasaría si yo? ¿Qué harías si nunca te dejara ir? ¿Eres lo suficientemente fuerte como para sacarme?

Y él dijo: “Soy bastante fuerte” y yo dije: “¿Podríamos pobrar la teoría?” y él responde: “Sí, siempre y cuando no me lastimes”, comentó a la policía. Luego estranguló a Maulin con un cable vibrador mientras envolvía sus piernas alrededor de su cuerpo para que no pudiera moverse.

Tras las investigaciones, la policía de Australia encontró que Jamie Lee Dolheguy había realizado varias búsquedas en Google: “Voy a matar a alguien esta noche por diversión”, “quiero cometer un asesinato”, “10 pasos para cometer un asesinato y salirse con la suya”.