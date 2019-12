La pregunta que le hizo una niña a su madre ha puesto en evidencia una ola de abusos y amenazas cometidas contra ella y su hermana. Cuando la menor cuestionó a su madre sobre qué significaba un abuso, terminó por confesarle que su pareja había abusado de ella.

Eduardo Coito, de 38 años es un suboficial que estuvo abusando de la menor de 11 años, y hoy se encuentra prófugo de la justicia por la acusación del delito de abuso a una menor, agravado por el vínculo. El hecho ocurrió en Oberá, Argentina.

Gisele, tras escuchar la versión de su hija echó al hombre de su casa, y se fue a casa de su madre junto a su hija y su otra pequeña de un año en brazos. En casa de la abuela las esperaba su otra hija de 9 años.

“Fue horrible escuchar a mi hija contar eso. Me dijo que la había desnudado y que le había pasado la lengua por atrás y otras cosas que no me sale repetirlas. Apenas la escuché fui a despertarlo y logré echarlo, aunque no quería irse. Incluso quería hablar con la nena, pero no lo dejé”, contó la madre a Infobae.

Lo peor ocurrió cuando encontró en casa de su madre a su otra hija de 9 años, quien le confirmó sus sospechas: “A mí también me hacía lo mismo, mamá. No te dije nada porque me dijo que si yo hablaba le iba a hacer lo mismo al bebé”, contó.

PUEDES VER: Niño de 7 años acusa a otro de 11 de abusar de él mientras jugaban

La madre acudió a la comisaría para denunciar los hechos y tuvo que esperar varios días para que una profesional corrobore que lo dicho por las niñas era creíble.

Posteriormente el magistrado Horacio Alarco ordenó la detención de Eduardo Iván Coito. Sin embargo, el acusado ya se había dado a la fuga antes que la policía llegue a buscarlo.

La denuncia de las niñas sacó a la luz otro caso de abuso cometido por Coito. Hace ocho años atrás fue liberado por la justicia luego que tres menores lo acusaran de haber abusado de ellas, pero nadie les creyó.

En julio de 2010, una pareja presentó una denuncia contra su vecino, Eduardo Coito, quien atacó a sus dos hijas de 9 y 11 años. Pocas horas después otra mujer de la zona denunció lo mismo contra su pequeña. Coito pasó dos meses en prisión preventiva hasta que consiguió su excarcelación.

En octubre de 2011, una jueza decidió sobreseer al acusado del delito de abuso sexual simple contra tres menores, alegando supuestas contradicciones en los testimonios de las víctimas.